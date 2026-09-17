Train : prix en baisse, offre élargie... Une étude dresse les avantages de l'ouverture du marché à la concurrence

Selon l'étude, les nouveaux opérateurs devraient apporter un milliard d'euros de recettes supplémentaires par an aux gestionnaires d'infrastructures. Illustration. (Mood101 / Pixabay)

La fin du monopole de la SNCF dans le transport ferroviaire aurait eu des effets positifs pour les voyageurs. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude réalisée par Frontier Economics pour le compte de l’AFRA (Association française du rail), un organisme regroupant les concurrents de la SNCF que sont Trenitalia, Renfe, Captrain, Transdev ou encore Alstom. Selon cette enquête, l'ouverture à la concurrence aurait ainsi permis de mieux répondre à la forte demande, de baisser les prix et d'améliorer les équipements, rapporte Ouest-France .

Des tarifs en baisse de 10 % sur l'axe Paris-Lyon

Alors que près de 25 millions de voyageurs seraient insatisfaits de l'offre de billets de train aujourd'hui, et qu'ils pourraient être bien plus d'ici 2030, la concurrence permettrait de l'élargir. « Elle agit comme un puissant catalyseur pour répondre à une demande non satisfaite grandissante » , estime l’économiste Catherine Galano. Grâce à la concurrence, l'Espagne aurait ainsi vu son nombre de passagers augmenter de 77 % et l'Italie de 90 %. Pour de meilleurs résultats en France, les entreprises du secteur souhaitent notamment contraindre SNCF Connect à davantage « distribuer des offres alternatives » .

Depuis l'arrivée des nouveaux acteurs sur le marché, les billets sur l’axe Paris-Lyon sont 10 % moins chers en moyenne. Dans d'autres pays d'Europe, cette baisse serait encore plus marquée, avec 31 % en Autriche ou encore 44 % en Espagne. Mais pour l'AFRA, les coûts des péages ferroviaires en France reste un frein important, car ils seraient « trois à quatre fois plus élevés que dans les pays voisins » . L’Autorité de régulation des transports se montre de son côté moins alarmiste. Si elle reconnaît le niveau élevé des péages, elle considère néanmoins qu’ils restent « soutenables » .

Un milliard de recettes supplémentaires par an

Enfin, l'ouverture à la concurrence pourrait aussi générer des ressources supplémentaires pour le ferroviaire, selon l'étude. Les nouveaux opérateurs devraient ainsi apporter un milliard d'euros de recettes supplémentaires par an aux gestionnaires d'infrastructures, même sans évolution de la réglementation actuelle. L'enquête évoque toutefois le coût conséquent de leurs investissements : près d'un milliard d'euros doit être mobilisé pour l'achat de trains, la création d'un atelier de maintenance et le lancement de l'activité.