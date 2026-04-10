Tesla serait en train de concevoir un nouveau SUV plus petit et moins cher

Tesla envisagerait de lancer un nouveau SUV moins cher. (illustration) (Pixabay / Blomst)

Tesla envisage de commercialiser un nouveau modèle. Il s’agit d’un SUV compact taillé pour les routes européennes, ont confié plusieurs sources à Reuters . La firme d’Elon Musk voudrait ainsi concurrencer le Kia EV3, le BYD Atto 2 ou encore la Volkswagen ID.3, indique BFM Business .

Un SUV vendu moins cher que la Model 3

Le constructeur miserait sur une cure d’amaigrissement. Cette voiture électrique se limiterait à 1,5 tonne, contre environ 2 tonnes pour le Model Y, et mesurerait 4,28 mètres, contre 4,75 mètres pour le Model Y. Des dimensions qui permettraient d’utiliser un moteur moins puissant et une batterie plus petite. Avec au final une autonomie un peu moins importante (moins de 500 km) mais un prix beaucoup plus abordable pour les clients.

En Europe, selon les informations de Reuters , le prix de ce SUV serait inférieur aux 37 000 euros de l'actuelle Model 3, le modèle d'entrée de gamme de Tesla. Mais s’il est produit à Shanghai, les acheteurs en France ne pourront pas bénéficier de la prime « coup de pouce ». Ce qui laisserait le modèle de Tesla bien au-delà d’une R5 E-Tech, par exemple. La production ne devrait pas démarrer avant 2027, selon les sources interrogées par Reuters.