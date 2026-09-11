Tarifs, liberté, réservations… Pourquoi le train est privilégié par de plus en plus de Français

57 % des jeunes de 18 à 24 ans préfèrent le train aux autres moyens de transport. Illustration. (Inkflo / Pixabay)

Le train séduit de plus en plus de Français. C'est la conclusion d'une étude de la plateforme de réservation Trainline et de l'Ifop, publiée ce jeudi 10 septembre 2026. D'après cette enquête menée auprès d’un échantillon de 1.000 personnes majeures, représentatif de la population française, les voyageurs ont également fait évoluer leurs usages, rapporte RMC Conso .

Sentiment positif, événements, concurrence...

L'engouement pour le train s'explique par le sentiment positif que procure ce mode de transport pour 48 % des sondés. Cette part grimpe à 66 % chez les 18-24 ans. Les personnes interrogées citent ainsi la sérénité, le plaisir du départ ainsi que la liberté comme éléments favorables. Six voyageurs sur dix disent regarder les paysages défiler, plus d'un tiers échangent avec des inconnus (39 %), quand 38 % sont impatients de retrouver un proche à l'arrivée.

Deux tiers des participants à l'étude estiment que le train permet de maintenir un lien avec une famille ou des proches éloignés, ainsi qu'avec une ville ou une région à laquelle on est attaché pour 68 % d'entre eux. Autre raison qui pousse les Français à prendre le train : les grands événements. La finale du PSG en Ligue des Champions a ainsi entraîné une hausse de 200 % des réservations à destination de Munich. Elles ont même « doublé pour la venue de Céline Dion » à Paris, indique Clément Bretagnolle, directeur commercial de Trainline. L'ouverture du marché à la concurrence a également permis de multiplier les offres et de réduire les tarifs.

Des pratiques en évolution

Ainsi, 37 % de la population préfèrent aujourd'hui le train aux autres moyen de locomotion. Il est même privilégié par 57 % des jeunes, souvent dotés d'un budget moindre et « plus sensibles à leur empreinte carbone » , précise l'étude. 22 % des Français prennent même le train plus de quatre fois par an. Les voyageurs se lancent également dans des trajets plus longs, car ils « sont de moins en moins effrayés à l'idée de passer plus de temps dans le train » , d'après le responsable.

La manière de réserver les billets a également évolué ces dix dernières années pour la quasi-totalité des sondés (91 %). Près de la moitié (49 %) passe davantage par Internet, 38 % sélectionnent leur trajet en fonction du prix et 35 % prennent plus le temps de comparer les dates de départ et réservent plus tôt. Mais nombreux sont encore ceux qui prennent leur place à la dernière minute.

Interrogés sur leur vision du train à l'avenir, 63 % des Français souhaitent davantage de présence humaine au détriment des technologies et 57 % des tarifs plus accessibles, quitte à simplifier les services. « Les voyageurs ne veulent pas de trains plus puissants, mais avec un certain confort et la présence de personnel » , conclut Clément Bretagnolle.