Tabac : voici les nouveaux prix des paquets de cigarettes au 1er février

Les gammes Philip Morris, Chesterfield ou encore Marlboro ne verront pas leurs prix bouger. (Geralt / Pixabay)

La Direction générale des douanes et droits indirects a dévoilé les prix du tabac applicables à partir du 1er février 2026. Ces tarifs sont fixés selon l'arrêté du 5 janvier 2025 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer .

En 2025, plusieurs hausses successives ont été enregistrées, indique actu.fr . En ce début d'année 2026, les tarifs de certaines références vont baisser de quelques centimes. C'est le cas des paquets de 20 unités de Winston Selection Red, de Winston Selection Red 100's et de Winston Selection Blue, dont le prix va passer de 11,7 euros à 11,5 euros. Pour les Winston Bleu No.1 et Winston Rouge No.1, la baisse sera de 10 centimes. Les paquets de 20 cigarettes Camel Filters 100's No.1 et Camel Filters No.1 vont diminuer de 10 centimes, passant de 10,6 à 10,5 euros.

18,2 % de fumeurs quotidiens

Les gammes Philip Morris, Chesterfield ou encore Marlboro (pour les cigarettes) ne verront pas leurs prix bouger. À l'inverse, les tarifs des paquets de cigarettes Lucky Strike et Vogue, notamment, vont augmenter de plusieurs dizaines de centimes pour certains.

Entre 2014 et 2024, le nombre de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans a diminué de 4 millions, selon Santé publique France . La proportion de ces fumeurs est ainsi passée de 28,6 % à 18,2 % en dix ans. Chaque année, 75 000 décès sont imputés au tabac, dont 46 000 par cancer. Cela fait du tabac la première cause de mortalité évitable en France, souligne l' Institut National du Cancer .