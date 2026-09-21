Quelle est la différence entre le beurre et la margarine? Une chimiste explore leurs effets en cuisine

La margarine fond de façon plus homogène que le beurre à cause de sa structure chimique, et ne brunit pas. (crédit: Adobe Stock)

Graisses saturées, produits ultratransformés… quelles sont les différences chimiques entre le beurre et la margarine? Comment se comportent-ils pour la cuisson et la pâtisserie?

Ma mère adore le beurre. C'est la principale source de matières grasses que je consommais quand j'étais enfant. Elle en tartinait toutes sortes de pains, des pommes de terre, des roulés aux noix ou des gâteaux. Sa pâtisserie était beurrée.

Puis, alors que j'étudiais la nutrition à l'université, un assistant recommanda la margarine. J'étais stupéfaite, et je me suis interrogée sur la différence entre les deux. C'est une des questions qui ont éveillé mon intérêt pour les sciences de la nourriture. Aujourd'hui, je suis chercheuse en science des aliments et j'étudie la façon dont des aliments comme le beurre et la margarine peuvent présenter des différences chimiques subtiles qui ont un impact considérable sur leur comportement en cuisine.

Structures chimiques

Le beurre et la margarine sont tous deux des émulsions, c'est-à-dire des mélanges de minuscules gouttelettes d'eau dispersées dans une matrice lipidique (de gras) continue. Cette matrice est composée principalement de triglycérides, la principale forme de graisse présente dans notre alimentation.

Les acides gras sont de longues chaînes d'atomes de carbone entourées d'atomes d'hydrogène. Dans un triglycéride, on trouve trois acides gras, chacun étant lié à la même molécule de glycérol (qui contient trois atomes de carbone). Celle-ci sert de squelette à la molécule. Alors que le squelette est toujours le même, le nombre d'atomes de carbone dans les acides gras peut varier.

Dans la crème, les triglycérides sont regroupés en globules ou en cristaux.

Le beurre et la margarine contiennent tous deux une combinaison d'acides gras saturés et insaturés. Cependant, ceux du beurre sont principalement saturés, c'est-à-dire que chaque carbone porte le maximum d'hydrogènes possible (on ne peut pas en ajouter). Ceci leur permet de s'assembler et de s'empiler de manière compacte pour former une belle chaîne linéaire, car ils ne possèdent pas de doubles liaisons entre les atomes de carbone.

Les acides gras de la margarine sont principalement insaturés, issus d'un mélange d'huiles végétales. Les graisses insaturées leur confèrent une forme irrégulière au niveau moléculaire. Les doubles liaisons entre les atomes de carbone font se tordre la molécule, de sorte qu'elles ne peuvent pas s'agencer aussi proprement.

Cette différence influe sur leur comportement à la fusion.

Les cristaux de graisse dans le beurre sont de formes variées, et ils présentent des points de fusion différents. Ces cristaux rendent le beurre très ferme à basse température et lui permettent de ramollir progressivement à température ambiante ou à la température du corps. Ils retiennent également facilement l'air lorsqu'ils sont battus avec du sucre cristallisé, ce qui confère légèreté et porosité aux produits cuits.

Le beurre et la margarine contiennent tous deux au moins 80% de matières grasses (certains beurres approchent les 85% de matières grasses). Leur teneur en eau avoisine les 16%. De son côté, le beurre contient entre 1 et 4% de vitamines, de minéraux, de lactose et de protéines.

Le beurre fait l'objet d'une définition normée officielle établie par le gouvernement, ce qui signifie que les fabricants doivent respecter des directives spécifiques pour que leur produit soit considéré comme du beurre.

La fabrication du beurre

Lorsque l'on secoue ou que l'on baratte la crème, les globules de matière grasse se rompent. La matière grasse s'échappe et forme des grains de beurre partiellement solides. En continuant à secouer ou à baratter, ces grains grossissent et se séparent du babeurre, un liquide naturellement pauvre en matières grasses.

Il suffit ensuite de récupérer, pétrir et presser cette masse, et voilà! Vous obtenez du beurre. Certains beurres sont fermentés en y ajoutant des bactéries lactiques. Ces bactéries fermentent le lactose (sucre principal du lait), pour le transformer en composés aromatiques et en acides organiques, ce qui confère au beurre une légère acidité et une saveur complexe.

Le beurre doux est facile à réaliser chez soi: il suffit d'ajouter de la crème épaisse froide, d'une teneur en matière grasse d'au moins 36%, dans un batteur sur socle muni d'un fouet. Mettez-le en marche et laissez-le tourner un moment; lorsque vous entendrez le clapotis du babeurre liquide, vous saurez que votre beurre est prêt à être pressé.

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Fabrication de la margarine

Les blocs de margarine sont fabriqués à partir d'huiles végétales liquides qui sont transformées en un produit solide. Les fabricants réorganisent chimiquement les acides gras sur la molécule de glycérol au cours d'un processus de modification appelé «interestérification», ce qui rend l'huile solide et permet une répartition plus homogène des graisses.

Ce processus réorganise les triglycérides présents dans la margarine sans ajouter d'acide gras saturé ni d'acide gras trans (le terme «trans» se réfère à la forme géométrique de la molécule et s'oppose à la forme géométrique «cis»).

En effet, les acides gras trans ont été interdits dans de nombreux pays en raison de leur lien avec les maladies cardiovasculaires et de leur effet sur l'augmentation du cholestérol.

L'interestérification permet à la margarine de rester solide plus longtemps lors de la cuisson, avec un point de fusion plus précis.

En revanche, les margarines à tartiner ou en tube ne subissent pas ce processus et reposent plutôt sur des proportions plus élevées d'eau et d'air par rapport aux huiles solides, ce qui leur permet de rester molles et tartinables. Ces types de margarines sont plus pauvres en matières grasses et ne conviennent donc pas bien à la pâtisserie. La plupart des recettes de pâtisserie sont élaborées en partant du principe d'un pourcentage de matières grasses plus élevé. La teneur en eau plus élevée altère la texture.

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Saveur et couleur

Le beurre tire sa couleur dorée du bêta-carotène, un pigment orange présent dans l'herbe. Les vaches mangent de l'herbe, mais ne métabolisent pas efficacement le bêta-carotène, qui se retrouve donc dans leur lait.

La margarine est, elle, naturellement incolore, mais les fabricants y ajoutent du bêta-carotène synthétique pour imiter la couleur du beurre.

Les fabricants de margarine ajoutent également des arômes, tels que le diacétyle, une molécule à la saveur caractéristique du beurre, ainsi que des mélanges de conservateurs et de composants du lactosérum pour reproduire la saveur du beurre. Ils peuvent ajouter des émulsifiants, tels que la lécithine, ou des monoglycérides pour empêcher l'eau et la matière grasse de se séparer. Les proportions exactes des ingrédients varient d'un fabricant à l'autre.

Les différences chimiques peuvent se traduire par de subtiles différences sur le plan de la santé. Bien que les deux soient principalement composés de triglycérides, les graisses du beurre sont d'origine naturelle, tandis que celles de la margarine sont modifiées industriellement. Cette différence fait de la margarine un aliment ultratransformé, mais cela signifie également qu'elle contient moins de graisses saturées. Vous pouvez avoir des raisons de santé de privilégier l'un plutôt que l'autre, mais il faut savoir que la composition chimique de ces graisses peut également influencer leur comportement en cuisine.

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Différences en pâtisserie

Lorsque vous faites chauffer du beurre, les protéines et le lactose qu'il contient se combinent, créant cette couleur brune caractéristique et une délicieuse saveur de noisette, de pain grillé et de caramel. Comme la margarine ne contient pas de lactose, elle ne dore pas aussi bien que le beurre et ne dégage pas le même niveau d'arômes.

Lorsqu'il est cuit dans un four très chaud, le beurre contient suffisamment d'eau pour former de la vapeur, ce qui permet à la pâte de se séparer en couches feuilletées. La teneur en eau de la margarine varie et, bien qu'elle produise un peu de vapeur, elle n'offre pas les mêmes résultats que le beurre.

Cependant, la margarine présente certains avantages par rapport au beurre. Elle est très homogène et fond de manière contrôlée. Elle se conserve également plus longtemps. On peut certes utiliser beurre et margarine de manière interchangeable, mais connaître les différences fonctionnelles entre les deux aide à savoir quand utiliser l'une ou l'autre.

Par Rosemary Trout (Drexel University)

Cet article est issu du site The Conversation