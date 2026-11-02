Voiture de l’année 2027 : la nouvelle Twingo fait partie des sept finalistes

La nouvelle Twingo fait partie des sept finalistes pour le titre de « Voiture de l’année 2027 ». (Renault)

Elles ne sont plus que sept à pouvoir être élues « Voiture de l’année 2027 ». Le jury, composé de 65 journalistes de 25 pays, a réalisé un premier écrémage alors que 38 modèles étaient encore en lice pour cette prestigieuse distinction, rapporte 20 Minutes . Et pour la première fois dans l'histoire de cette élection, seules des voitures 100 % électriques figurent dans la liste des finalistes.

La nouvelle Twingo encore en lice

Voici les sept modèles qui vont se disputer le titre de voiture de l'année : la BMW iX3, la Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, la Kia EV2, la Renault Twingo, la Volkswagen ID.Polo, et la Volvo EX60. La France est donc représentée par la Twingo E-Tech dans cette liste au fort accent européen. En effet, même la Hyundai Ioniq 3 et la Kia EV2 ont été conçues en Allemagne, rappelle 20 Minutes . Et aucun modèle chinois n'a été retenu alors qu'il y en avait 12 dans la liste initiale.

Le nom de la grande gagnante sera dévoilé lors de la journée de presse du Salon de l'automobile de Bruxelles, le 8 janvier 2027.