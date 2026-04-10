Le litre de gazole à 9,99 euros : les prix des carburants se sont envolés dans cette station, Total va rembourser

Après une erreur d'affichage, le prix du gasoil s'est envolé à près de 10 euros dans une station du Nord. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Le prix du gasoil flambe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient mais il y a des limites que la station Total Access d’Onnaing (Nord) a dépassées bien involontairement. Pendant 16 heures, ce mardi 7 avril, le litre de gasoil était en effet affiché à 9,99 euros, rapporte La Voix du Nord . Pensant qu'il s'agissait simplement d'une erreur d'affichage, des automobilistes ont tout de même fait le plein et l'ont regretté. Car la note prenait bien en compte ce tarif vertigineux.

Total va rembourser tous les automobilistes lésés

TotalEnergies a depuis corrigé l'erreur et a assuré ce mercredi au quotidien régional que les automobilistes lésés seraient tous remboursés. La société a recensé « quelques dizaines de cas ». Les régularisations devaient être rapidement réalisées avec une priorité accordée aux montants les plus importants.

Les remboursements seront automatiques sur la base des prix plafonnés chez Total : 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel. Les automobilistes victimes de cette erreur peuvent contacter le service consommateur de TotalEnergies au 09 70 80 86 51.