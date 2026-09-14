Le lait bientôt plus cher ? Une hausse des prix attendue d'ici la fin de l'année

Encore très faibles cet été, les tarifs pouvaient avoisiner les 90 centimes d'euro la bouteille. Illustration. (Tookapic / Pixabay)

S'il a échappé à la hausse des prix jusque-là, le lait devrait lui aussi subir les effets de l'inflation. Son prix devrait prochainement être revu à la hausse, à l'instar d'autres produits alimentaires avant lui, comme les tomates ou la salade, rapporte TF1 Info . Une augmentation liée notamment aux fortes températures et à la sécheresse estivale.

Une hausse d'ici la fin de l'année

Encore très faibles cet été, les tarifs pouvaient avoisiner les 90 centimes d'euro la bouteille. Actuellement, les prix restent raisonnables grâce au jeu de la concurrence entre les grands distributeurs. Mais cette situation devrait rapidement changer, une hausse globale étant attendue d'ici fin 2026.

En effet, les éleveurs perçoivent déjà une part moins importante qu'auparavant, même si les prix se maintiennent pour le moment. Alors que le lait reste relativement bon marché pour les consommateurs, les producteurs, eux, peinent à se verser un revenu suffisant. Une situation jugée particulièrement préoccupante et qui rappelle celle de 2022.

Des coûts de production plus élevés

En souffrance, les exploitations laitières ont notamment été confrontées à un manque de foin, ce qui a eu pour effet d'augmenter leurs coûts de production. Une hausse des dépenses qui pourrait, à terme, se répercuter sur les prix affichés en rayon. Au total, 30.000 à 35.000 exploitations agricoles risquent la faillite, selon le gouvernement. Face à cette situation, le ministre de l'Agriculture a annoncé une enveloppe d'un milliard d'euros, destinée notamment à celles touchées par les épisodes de canicule.