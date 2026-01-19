Découvrez le classement des enseignes préférées des Français en 2026

93 % des Français considèrent que les magasins physiques sont importants et ne doivent pas fermer. (Stevepb / Pixabay)

Decathlon, Ikea et Action. Les trois enseignes préférées des Français tous secteurs confondus en 2025 le sont également en 2025, d'après l'étude menée par l'Ipsos et Bonial auprès de 10 000 consommateurs. À l'heure où le commerce en ligne ne cesse de progresser, 93 % du panel estiment néanmoins que les magasins physiques sont importants et ne doivent pas fermer. Sept Français sur dix considèrent même les magasins plus utiles qu'Internet pour effectuer leurs achats, peut-on lire dans le communiqué de presse .

Après le trio de tête, on retrouve comme l'an dernier l'enseigne de bricolage Leroy Merlin, puis Intersport, qui gagne deux places par rapport à 2025. Electro Dépôt, qui n'était pas dans le top 10 l'année dernière, pointe en 6e position, devant Gifi, Bureau Vallée, B&M et Leclerc. Lidl, en revanche, n'apparaît pas dans ce nouveau classement, contrairement à celui de l'an dernier.

Kiabi pour les vêtements, Cultura pour les loisirs

Onze critères d'attractivité ont été étudiés. Sur six d'entre eux, c'est Decathlon qui arrive en tête. Les consommateurs plébiscitent l'enseigne de sport pour le rapport qualité-prix, l'utilité des promotions, la facilité d'accès au magasin, l'expérience d'achat, la pertinence et la qualité de l'offre. De son côté, Ikea est leader sur la variété de l'offre. Quant à Action, l'enseigne devant les autres sur l'attractivité des prix, la générosité des promotions et la fréquence de celles-ci.

D'autres enseignes se distinguent si on se penche sur les classements par secteur. Ainsi, Yves Rocher est premier pour l'hygiène et la beauté, Kiabi pour le prêt-à-porter, Cultura pour les jeux, jouets et produits culturels et Burger King pour la restauration rapide ou à emporter.