Bientôt les vacances: 5 appareils photo hybrides à partir de 500 euros

Légers et performants, les appareils photo hybrides reposent tous sur un système de visée électronique. Un outil indispensable pour les photographes amateurs. Quels sont les meilleurs modèles du moment à moins de 500 euros?

Le kit NBD: le package d'entrée de gamme pour amateur

Chez NDB, on aime associer qualité, performance et simplicité d'usage. L'appareil photo hybride 4K de 24 mégapixels est de ceux-là. La machine est d'ailleurs proposée à petit prix dans un kit qui comporte 2 batteries, une clé USB et une carte SD de 32 GB ainsi qu'un pied pour poser l'appareil, le tout pour 269 euros . Le NBD dispose d'un objectif grand angle et macro ainsi qu'un zoom 16x. L'outil parfait pour le débutant. Précisons néanmoins que la qualité des photos est plus faible lorsqu'il y a peu d'éclairage alentour.

Samsung NX300 hybride noir + 18-55mm: l'essentiel pour débutant

C'est le pack idéal à mettre dans votre sac pour les vacances. Sur le site Cdiscount, vous pouvez trouver des NX300 hybrides avec un objectif de 18-55 mm pour 299 euros . L'appareil est doté d'un écran Amoled amovible de 45 à 90 degrés. De quoi faciliter le cadrage de vos photos. Si vous disposez d'une connexion wifi au moment de saisir un beau paysage, vous pourrez l'enregistrer instantanément dans votre smartphone. Grâce à ces filtres intelligents intégrés, le NX300 permet de transformer en direct les images que vous venez de prendre.

Panasonic DMC-G80EF-K: ne ratez aucune image

Pour s'offrir un hybride pas cher, opter pour les appareils de la catégorie «Fnac 2de vie» est une bonne option. Ces appareils reconditionnés sont vendus sous garantie. Le Panasonic DMC-G80EF-K est ainsi proposé en boîtier nu à 431 euros . Doté d'un double stabilisateur d'image sur 5 axes, il permet de compenser les vibrations dues au tremblement de la main. Vous n'aurez plus jamais la crainte de faire des photos floues. Le capteur Live MOS numérique de 16 mégapixels permet de capturer des images précises. La fonctionnalité Photo 4K du Lumix G80 vous aidera à capturer une image à partir d'une séquence vidéo (prise à 30 images/s) et de l'enregistrer en tant qu'image individuelle en haute résolution. De quoi être sûr de ne jamais rater un moment unique.

Canon EOS R100: le savoir Canon dans un hybride

Profitez pleinement des fonctionnalités des appareils photo hybrides, avec leur qualité d'image 4K ultra HD, grâce au Canon EOS R100. Ses images à 24,1 millions de pixels permettent un véritable contrôle de la profondeur de champ et une qualité impressionnante. L'autofocus CMOS Dual Pixel détecte le sujet dans le cadre. Le système de création assistée présent dans l'appareil vous permet de modifier facilement le flou d'arrière-plan dans l'image, la couleur ou encore l'éclairage du sujet. Le boîtier nu est proposé à la vente pour 479 euros .

Sony Nex-6: un appareil pro dans sa poche

La technologie reflex dans un hybride d'entrée de gamme. C'est la promesse tenue par le Sony Nex-6 avec son très grand capteur APS-C qui offre une dimension comparable à celle des reflex. Les images de 16,1 mégapixels sont dignes d'un appareil professionnel avec des images lumineuses et claires même dans l'obscurité. Proposé à la vente à 399 euros sans objectif , il permet de filmer les scènes du quotidien en Full HD. Son système de mise au point automatique hybride permet à l'appareil un déclenchement quasi immédiat. Un appareil discret qui vous accompagnera tout au long de vos voyages.

