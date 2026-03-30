Avions : billets plus chers, vols supprimés... Pourquoi vos vacances risquent d'être perturbées cet été ?

Plusieurs compagnies ont d'ores et déjà annoncé des réductions de vols, notamment sur des liaisons internes. Illustration. (WorldpressPictures / Pixabay)

Vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise si vous avez prévu de prendre l'avion cet été. De nombreuses compagnies aériennes prévoient d'augmenter leurs tarifs, voire de supprimer des vols. En cause : la flambée des prix du carburant et les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient, rapporte 20 Minutes , ce dimanche 29 mars 2026.

Moins de vols et des prix plus élevés

Alors que près de 20 % des acheminements mondiaux en hydrocarbures passent pas le détroit d'Ormuz, celui-ci est toujours bloqué, provoquant une forte pression sur le prix du pétrole. À cela, s'ajoute l'arrêt de la production par certains pays du Golfe. En conséquence, le prix du kérosène s'envole. Plusieurs compagnies ont d'ores et déjà annoncé des mesures pour y faire face.

SAS compte supprimer un millier de vols courts-courriers dès le mois d'avril, à cause d'un prix du carburant qui a « doublé en dix jours » , selon son PDG. United Airlines a quant à elle prévu de retirer 5 % de ses vols. Vietnam Airlines a également réagi en mettent temporairement à l'arrêt sept liaisons domestiques. En Europe, Air France a préféré répercuter la hausse sur ses clients, en augmentant ses billets de 50 à 100 euros. Ces restrictions concerneraient surtout les vols intérieurs, les compagnies privilégiant désormais le long-courrier, car plus rentable.

Les voyages en Asie plus impactés

Les conséquences pourraient essentiellement se faire ressentir sur les liaisons avec l'Asie, étant donné qu'une grande partie du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz est destinée à cette région. Autre problème : plusieurs pays du continent disposent de réserves de kérosène limitées, contrairement à l'Europe et aux États-Unis. Si les vols au départ de l'Occident restent possibles, le ravitaillement sur place n'est pas assuré et les voyageurs pourraient rester bloqués en Asie.