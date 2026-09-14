Entrepreneur : quelles sont les formes juridiques les plus adaptées à votre profil ?

information fournie par BoursoBank • 14/09/2026 à 08:00

Savez-vous quelle forme juridique serait idéale pour votre activité professionnelle ? (Crédit Adobe Stock généré à l'aide de l'IA)

Votre projet professionnel est sur le point de voir le jour ? Il vous reste un choix essentiel à faire : celui de la forme juridique, qui impactera vos démarches, vos relations commerciales et votre propre évolution dans la structure. Entre EI, SASU, EURL, SAS…, faisons le point sur celle qui vous conviendra le mieux.

Choix de la forme juridique : votre profil ou votre métier présente-t-il des spécificités ?

Avez-vous la volonté de travailler seul ou d'avoir à terme un associé ?

Si vous souhaitez commencer seul, l'entreprise individuelle (EI), la micro-entreprise (qui remplace le régime historique d'auto-entrepreneur), l'EURL ou la SASU permettent de lancer l'activité sans devoir organiser immédiatement une gouvernance à plusieurs. En revanche, si vous envisagez de vous associer, une SAS ou une SARL offrira un cadre plus évolutif, notamment pour répartir le capital et encadrer les pouvoirs.

Administratif : pourrez-vous le gérer ou préférez-vous alléger au maximum les démarches ?

L'entreprise individuelle (incluant la micro-entreprise) reste la formule la plus simple pour réduire les démarches, avec des obligations comptables simplifiées et une gestion sociale et fiscale plus lisible. À l'inverse, une société comme la SASU, la SARL ou la SAS impose davantage de formalisme (dépôt de capital et rédaction de statuts), mais elle permet aussi une organisation plus structurée, souvent plus adaptée si le projet est porteur.

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Quel chiffre d'affaires et quels revenus visez-vous en vitesse de croisière ?

L'objectif de chiffre d'affaires annuel est déterminant, car certains régimes, comme la micro-entreprise, sont soumis à des seuils à ne pas dépasser selon la nature de l'activité : 203.100 euros pour une activité de vente de marchandises, fournitures et denrées et 83.600 euros pour les prestations de services ou d'hébergement (1).

Si votre modèle économique prévoit rapidement un chiffre d'affaires élevé, des investissements importants ou des charges significatives, une forme juridique sociétale sera plus pertinente pour déduire les frais réels et piloter la rentabilité.

S'agira-t-il de la vente de prestations de services ou du négoce de marchandises ?

La vente de prestations de services génère souvent moins d'achats, ce qui peut rendre la micro-entreprise attractive au démarrage, à condition de rester sous les seuils applicables.

En achat/revente, ou négoce de marchandises, la marge commerciale, les stocks, les frais logistiques et la TVA doivent être anticipés, car ils peuvent rendre un régime au réel plus adapté.

Quel niveau de risques dans l'exercice de votre métier ?

Votre activité comporte des risques si elle implique des obligations en termes d'engagements financiers, de responsabilités élevées en cas de litiges clients ou de garanties sur le matériel utilisé ou la marchandise stockée.

Dans ce cas, la création d'une société, associée à une assurance adaptée, peut offrir à votre projet une sécurité supplémentaire vis-à-vis des clients et des partenaires.

Quelles sont les formes juridiques adaptées à l'entrepreneur en France ?

Quelles sont les caractéristiques générales de la vie d'entrepreneur ?

En tant qu'entrepreneur, votre temps disponible sera encore plus précieux qu'avant, avec un risque d'amalgame entre vies professionnelle et personnelle, surtout lorsque l'activité démarre à domicile ou sans salarié ni associé. Les ressources limitées, la pression des revenus et le besoin de trésorerie imposent de choisir une structure qui ne bloque pas le développement par trop de charges fixes ou de contraintes administratives, même en cas d'abandon de l'aventure entrepreneuriale.

Ces contraintes et priorités, même assumées, peuvent impacter le choix initial de la forme juridique (ex : recherche de souplesse, faibles charges, évolution facile à piloter…).

Voici les dispositifs disponibles pour un indépendant qui se met à son compte

Les régimes spéciaux

Les régimes spéciaux, comme la micro-entreprise (personne physique), ne sont pas toujours des formes juridiques à proprement parler, mais des cadres fiscaux et sociaux simplifiés applicables à certaines activités. Ils peuvent être très utiles pour tester une offre, facturer rapidement et limiter les coûts de gestion, à condition de vérifier les seuils, les exclusions et les conséquences en matière de protection sociale et d'impôts.

Les formes juridiques

Les formes juridiques les plus courantes pour un indépendant sont l'EI (personne physique), l'EURL, la SASU, puis la SARL ou la SAS (personnes morales) lorsque le projet s'ouvre à plusieurs personnes. Chaque statut entraîne des conséquences différentes sur la rémunération du dirigeant, le régime social, l'imposition des bénéfices, la responsabilité, la comptabilité et la capacité à faire entrer un associé.

Quelles incompatibilités ou spécificités sectorielles ?

Certaines activités agricoles, artistiques, professions libérales réglementées ou exercées avec un associé peuvent être soumises à des règles spécifiques, voire à des formes imposées ou fortement recommandées. Avant d'immatriculer votre entreprise, il est donc essentiel de vérifier les conditions d'accès au métier, les obligations d'assurance, l'ordre professionnel en vigueur et les règles propres au secteur.

Avant de franchir le pas, des experts Legalstart sont là pour vous accompagner en facilitant votre choix vers la meilleure forme juridique ou le statut le plus pertinent en fonction de votre situation.

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Indépendants : quelles sont les meilleures formes juridiques pour votre activité ?

Bien choisir sa forme juridique, c'est déjà préparer son avenir professionnel ! (Crédit Adobe Stock)

Pour les métiers du secteur agricole

Si vous êtes tenté par le secteur agricole ou viticole, le choix de la structure dépendra notamment de la nature de l'exploitation, du foncier, du matériel, des aides éventuelles et de la possibilité de travailler seul ou à plusieurs (avec un associé ou un salarié). Des formes spécifiques comme l'EARL, le GAEC ou la SCEA peuvent être envisagées, car elles répondent mieux aux contraintes agricoles qu'une structure généraliste.

Si vous êtes un artisan

Dans les métiers de l'artisanat, l'EI, la micro-entreprise, l'EURL ou la SASU peuvent convenir selon votre volume d'activité, vos achats de matériel et votre besoin de protection. Une activité artisanale individuelle implique souvent des investissements, des garanties clients et parfois une qualification professionnelle obligatoire, ce qui justifie de bien anticiper la responsabilité, l'assurance et le régime fiscal.

Si vous êtes commerçant ou revendeur

En tant que futur commerçant ou revendeur, le négoce de marchandises suppose de suivre précisément les achats, les stocks, les marges, la TVA et les délais de paiement des fournisseurs. La micro-entreprise peut suffire pour tester un concept, mais une société ou un régime réel devient souvent plus adapté lorsque les volumes augmentent et que les charges doivent être déduites (notamment : achats de marchandises, local).

-> Par exemple, un importateur d'articles de décoration achetant des produits à l'étranger pour les revendre en ligne ou dans des boutiques éphémères doit anticiper la gestion des stocks, les droits de douane, la TVA à l'importation, les marges et les éventuels retours clients. Si la micro-entreprise peut servir à tester le marché avec peu de références, une EI au réel, une EURL ou une SASU sera plus adaptée dès que les volumes et les revenus augmentent.

Si vous devenez prestataire de services

Dans le cadre d'une société de services (aux entreprises ou à la personne), la micro-entreprise est souvent utilisée au démarrage, car elle permet de facturer rapidement avec une gestion administrative réduite. Toutefois, si vous avez des frais professionnels importants, des sous-traitants, des abonnements logiciels ou un objectif de développement élevé, l'EURL ou la SASU peut offrir un cadre plus cohérent.

-> Par exemple, un professeur de yoga qui donne des cours peut commencer en micro-entreprise si ses charges restent limitées et que son chiffre d'affaires demeure sous les seuils applicables. En revanche, s'il loue régulièrement une salle, achète du matériel, développe des stages ou travaille avec plusieurs intervenants, une EI au réel, une EURL ou une SASU s'avérera plus pertinente.

Si vous exercez une profession libérale ou une activité réglementée

À ce titre, vous devez vérifier les règles propres à votre ordre, à votre diplôme ou à votre autorisation d'exercice avant de choisir votre statut. Selon l'activité, certaines formes comme l'EI, la société d'exercice libéral unipersonnelle (SELEURL, SELASU) ou d'autres structures telles que les sociétés de participations financières de profession libérale unipersonnelle (SPFPL SARL, SPFPL SAS) peuvent être nécessaires pour respecter les obligations professionnelles.

Si vous comptez vous associer plus tard

Dans le cas d'une ouverture éventuelle du capital à l'extérieur, la SASU peut être intéressante pour l'entrepreneur, car elle se transforme assez naturellement en SAS par l'entrée d'un ou plusieurs associés. L'EURL peut également se décliner en SARL unipersonnelle (notamment dans certains secteurs), mais il faut anticiper dès le départ les statuts, la répartition du capital, les pouvoirs du dirigeant et les conditions de sortie.

-> Par exemple, un expert en cybersécurité qui démarre à son compte peut opter dès le départ pour une SASU s'il prévoit d'intégrer un jour un associé chargé du développement commercial ou d'une expertise technique complémentaire. La SASU évolue facilement en SAS, facilitant l'entrée au capital, la répartition des pouvoirs et les conditions de sortie entre associés.

À noter : quelle que soit votre cible de marché (B2B ou B2C), toutes les formes juridiques présentées précédemment sont envisageables (2).

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Le choix de la forme juridique de votre future entreprise est déterminant pour sa gestion au quotidien et votre sécurité en tant que dirigeant. En étudiant au préalable les formes juridiques et régimes individuels auxquels vous êtes éligible, vous vous faciliterez l'avenir !

(1) https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-sa-micro-entreprise/micro-entreprise-que-se-passe-t-il-quand-le-seuil-de-chiffre-daffaires-est-depasse

(2) https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23844

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