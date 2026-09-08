Données piratées à la DGFiP : quelles précautions à prendre si vous avez été visé ?

Si vous avez été victime du piratage de données à la DGFiP, retenez bien ces consignes (Crédit Adobe Stock)

Si vous figurez parmi les 680.000 Français dont les données personnelles et fiscales ont été piratées cet été sur le site de la DGFiP, vous êtes normalement déjà au courant. Pour éviter de futures escroqueries basées sur cet incident majeur, tenez-vous sur vos gardes pour déjouer les tentatives d'arnaques de plus en plus sophistiquées. On vous dit comment.

Quelle est la tendance sur les cyberattaques en France ?

La dangerosité des cyberattaques ne fait plus l'ombre d'un doute : dopées par une professionnalisation des pirates et une stratégie de masse, elles font de plus en plus de dégâts.

Quelques chiffres : d'après le rapport d'activité 2025 du site Cybermalveillance.gouv.fr, le nombre de victimes assistées a dépassé les 500.000 personnes. Si on entre dans le détail des catégories de cyberattaques, on s'aperçoit que les demandes d'accompagnement sur les violations de données en 2025 sont en hausse de 107% par rapport à 2024, celles concernant les fraudes au virement ont augmenté de 173%, tandis que celles portant sur l'hameçonnage ont grimpé de 70% (1).

Incident de vol de données à la DGFiP : êtes-vous concerné ?

Pour en avoir le cœur net, vérifiez si vous avez reçu de la part de la DGFiP un courriel d'information individuel depuis le 17 août 2026. Cette notification explique le contexte de la fuite de données subie par l'administration et en quoi il faut prendre le sujet sérieusement en tant que victime identifiée.

Conformément au communiqué de presse publié le 14 août dernier par le ministère de l'Action et des Comptes Publics, près de 700.000 Français (particuliers et professionnels) ont été victimes de cet incident courant juin et juillet 2026 (2).

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Rappel : quelles données personnelles ont été compromises ?

Les accès illégitimes au site de la DGFiP ont différé selon la nature des données.

Certaines données ont été extraites

Des informations de type identifiant fiscal, revenu fiscal de référence, situation familiale, coordonnées ou taux de prélèvement à la source peuvent notamment faire partie des données compromises, détournées ou récupérées à des fins malveillantes.

D'autres ont été consultées

Les personnes malveillantes ont pu visualiser l'identifiant fiscal, l'état civil et les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques.

Des informations fiscales complémentaires s'affichaient également dans le périmètre : situation familiale, personnes à charge, nombre de parts, revenu fiscal de référence et taux de prélèvement à la source.

Quant aux entreprises, des données telles que leur raison sociale, leur SIREN, des données cadastrales relatives aux adresses et aux surfaces de biens immobiliers ont fait l'objet d'une consultation illégale (3).

Bon à savoir : le site officiel impots.gouv.fr et les espaces sécurisés des usagers n'ont pas été piratés.

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Pourquoi suspecte-t-on une utilisation ultérieure des informations collectées ?

Car d'une part, les scénarios dans lesquels elles seront intégrées auront l'air plutôt crédibles (avec des informations précises et factuelles) et d'autre part, car les mesures de vigilance et de méfiance risquent de s'atténuer dans le temps...

En tant que victime de la cyberattaque, comment vous protéger ?

Vous avez fait l'objet d'une sollicitation suspecte ?

En cas de doute sur un message : ne cliquez sur aucun lien, même si on vous parle de pénalités de retard, de rejet de paiement ou d'anomalies sur votre compte, etc. Connectez-vous directement à votre espace particulier sur le site officiel impots.gouv.fr ou contactez le numéro d'assistance gratuit au 0 809 401 401.

Vous avez transmis des coordonnées bancaires par stress ou excès de confiance ?

Dans ce cas, prenez immédiatement contact avec votre banque pour faire opposition et déposer une plainte.

Le saviez-vous ? En tant que victime de la fuite de données qu'a subie l'État, une demande d'indemnisation est recevable au cas par cas d'un point de vue juridique, sous réserve de pouvoir prouver un préjudice matériel (argent extorqué) ou moral directement imputable à ce piratage.

À l'avenir, quelles précautions prendre pour vos données personnelles ?

Les arnaques usurpant l'identité de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sont nombreuses et peuvent revêtir plusieurs formes et emprunter d'autres canaux : faux e-mails, faux SMS ou encore appels téléphoniques trompeurs.

L'administration fiscale a rappelé les règles d'or auxquelles les contribuables concernés ne doivent pas déroger : tout d'abord, sachez que la DGFiP ne vous réclamera jamais de numéro de carte bancaire, de mot de passe ou de données d'identité, par quelque biais que ce soit. Ensuite, les seuls e-mails valides qu'elle adresse se terminent par @dgfip.finances.gouv.fr.

Enfin, plus largement, tous les sites internet officiels de l'État ont dans leur adresse internet la terminaison .gouv.fr (4).

Ce qu'il faut retenir

Les cyberattaques sont protéiformes et se sont accélérées depuis 2020.

Les retombées d'une cyberattaque ne sont pas forcément immédiates.

Dans le cadre de cet incident de grande ampleur signalé par la DGFiP, des données des contribuables ont été soit visualisées, soit extraites par les cybermalfaiteurs.

Même sans avoir accès aux données bancaires confidentielles des victimes, les pirates pourront filtrer sur des critères patrimoniaux ou géographiques pour atteindre les cibles les plus fortunées.

La surveillance de ses comptes bancaires s'impose comme un réflexe à garder en tête pour les mois et années à venir.

Dans le doute, pas de doute : ça pourrait être une arnaque. Dans ce cas, le blocage immédiat du contact ou le refus d'aller plus loin dans les transactions suggérées par celui-ci sera votre meilleur allié (5).

(1) https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/rapport-activite-2025

(2) https://presse.economie.gouv.fr/acces-illegitime-au-systeme-dinformation-de-la-direction-generale-des-finances-publiques/

(3) https://rmc.bfmtv.com/conso/arnaques/piratage-du-site-des-impots-voici-comment-savoir-si-vous-etes-concerne-et-ce-que-vous-pouvez-faire-pour-eviter-une-fraude_AN-202608170282.html

(4) https://www.economie.gouv.fr/actualites/acces-illegitimes-au-systeme-dinformation-de-la-direction-generale-des-finances-publiques-consulter-la-faq

(5) https://www.impots.gouv.fr/actualite/attention-aux-arnaques