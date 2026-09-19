Comment fonctionne Wero pour les transferts d’argent et les paiements instantanés ?

Wero simplifie les paiements et étend la portée de ses virements en Europe (Visuel Adobe Stock)

Forte d'un succès grandissant en France depuis 2024, Wero est devenue la solution européenne incontournable pour les besoins de paiements instantanés entre particuliers. Découvrez sa logique de fonctionnement, ses conditions d'éligibilité et ses prochaines évolutions.

Virement de compte à compte avec Wero : comment ça marche ?

Wero est venue remplacer Paylib en apportant aux utilisateurs, déjà conquis par le concept, encore plus de fonctionnalités et une couverture géographique plus étendue. Le virement de compte à compte permet les paiements instantanés (en 10 secondes chrono) entre particuliers sur la base d'un numéro de téléphone mobile ou d'un e-mail : nul besoin de transmettre ses coordonnées bancaires (avec un IBAN ou un RIB).

D'où vient le nom Wero ? C'est la contraction des mots «We» (nous en anglais) et «Euro», qui forme un terme court et dynamique compris par tous.

Dans quels cas Wero est-elle disponible ?

Quels sont les prérequis pour utiliser Wero ?

Avant de commencer, il faut tout d'abord s'assurer de répondre aux trois critères d'éligibilité suivants :

Être client particulier de banques partenaires et avoir activé le service.

Avoir un numéro de téléphone mobile enregistré et vérifié par sa banque ou un email.

Être doté d'une application bancaire ou de l'application Wero (1).

À noter : ces formalités préalables concernent à la fois l'émetteur et le destinataire du paiement.

Dans quels pays Wero est-elle déjà opérationnelle ?

Le service est déjà disponible en France, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, et sera bientôt ouvert aux Pays-Bas et en Autriche. Sa vocation est de s'étendre à toute l'Europe pour devenir la référence en matière de paiements instantanés simples et sécurisés.

Existe-t-il des limites à son utilisation ?

Comme évoqué, il faut que les deux parties prenantes d'une transaction soient éligibles (clientes de banques partenaires, avec numéro de mobile ou e-mail validé, application bancaire ou application de la solution téléchargée).

Cela va sans dire, mais comme pour tous les virements SEPA, un paiement instantané Wero n'aboutira pas si le compte bancaire associé est insuffisamment approvisionné ou si son plafond de virements est déjà atteint.

Et si vous souhaitez transférer des fonds à l'autre bout du monde, il faudra repasser par le virement international, qui n'a pas de frontières !

Pourquoi confier ses paiements instantanés à Wero ?

Tout d'abord, la solution Wero représente un moyen de paiement 100% gratuit et sécurisé qui permet de dispenser l'utilisateur d'utiliser un IBAN. C'est en effet à ce stade que les fraudeurs pouvaient, avant octobre 2025, soit détourner un RIB existant, soit fournir un RIB truqué en leur faveur à la place de celui d'un organisme officiel. Heureusement, la vérification automatique du bénéficiaire (non bloquante) constitue désormais un premier filtre des anomalies, permettant de limiter considérablement ce type d'arnaques bancaires.

De plus, elle est accessible à tous à partir du moment où l'on possède un smartphone (pour avoir l'appli et désigner le bénéficiaire par son numéro de téléphone mobile).

Enfin, le service est rapide pour régler ses dettes et recevoir des remboursements : en effet, les paiements instantanés qu'elle permet garantissent une fluidité incomparable des opérations.

Attention : la solution Wero ne fera pas certains contrôles à votre place, tels que la légitimité de la demande de paiement, le choix du destinataire final et la vérification du montant réellement versé.

À lire aussi | Quel nouveau contrôle sur les virements entre en vigueur ce 9 octobre 2025 ?

Quels sont les autres champs d'application de Wero pour les particuliers ?

D'autres usages de Wero répondant à de fortes attentes des consommateurs vont voir le jour, comme le paiement e-commerce en cours de déploiement en France.

A savoir Bourso x Wero : un partenariat qui accompagne les usages des clients BoursoBank intégrera d'ici la fin de l'année Wero à ses solutions de paiement et permettra ainsi à ses plus de 9 millions de clients d'utiliser le service au sein de son application. Cet apport d'agilité viendra en complément des virements instantanés qui ont représenté 88% des virements totaux chez les clients BoursoBank au 1er trimestre 2026.

«Faire un Wero» est désormais tellement répandu que l'expression est tombée dans le langage courant : elle désigne l'action de régler sereinement et en quelques clics ses comptes entre amis ou en famille.

(1) https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/mieux-connaitre-moyens-paiement/wero

(2) https://wero-wallet.eu/fr

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(1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com.

(2) Benchmark réalisé par Sia Partners auprès d'un échantillon de 137 banques dans 23 pays différents. BoursoBank est classé 3ème de ce classement Sia Partners 2025 International Mobile Banking Benchmark et obtient donc la reconnaissance de « Digital Leaders». J'ouvre un compte chez BoursoBank