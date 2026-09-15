Paiement sur facture : tout savoir sur ce service numérique pas si neutre…

Connaissez-vous et utilisez-vous le paiement sur facture pour vos achats digitaux ? (Visuel Adobe Stock)

Le paiement sur facture peut être tentant pour les utilisateurs car cette facilité offre un panel de services à la portée des clients en quête d'innovation et d'instantanéité. Mais, du point de vue de l'intérêt du consommateur, qu'en est-il vraiment ? On fait le point sur les avantages et les autres facettes du paiement sur facture.

Comment fonctionne le paiement sur facture en France ?

Le paiement sur facture permet à un consommateur d'acheter certains biens ou services sans régler immédiatement son achat par carte bancaire ou virement. Le montant est directement ajouté à la facture de son opérateur téléphonique ou de son fournisseur de services numériques, puis prélevé à une date ultérieure.

Cette solution vise à simplifier l'acte d'achat en évitant de saisir des coordonnées bancaires à chaque transaction.

Quelle est la tendance en France ? En hausse de 12% en 2025 par rapport à 2024, le paiement sur facture a concerné 12 millions de concitoyens, pour un total de 884 millions d'euros d'achats enregistrés (1).

Qui peut proposer ce service et quels achats sont éligibles ?

En France, le paiement sur facture est généralement proposé par les opérateurs mobiles et certains fournisseurs de services numériques.

Il est principalement utilisé pour l'achat de contenus dématérialisés, la souscription d'abonnements, d'applications ou encore de prestations numériques (ex. : billetterie, votes payants, ticket de bus, don à une association caritative, etc.).

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Son utilisation reste toutefois encadrée et dépend des accords conclus entre les prestataires de services et les opérateurs concernés.

À noter : certains opérateurs français se sont engagés à plafonner chaque transaction unitaire à 50 euros et le montant mensuel des achats via ce canal à 100 euros par ligne mobile.

Combien coûte le paiement sur facture ?

Pour le consommateur, le paiement sur facture n'entraîne généralement pas de frais supplémentaires lorsque les plafonds et conditions fixés par l'opérateur sont respectés.

En revanche, les commerçants et fournisseurs de services peuvent supporter des commissions liées à la gestion de ce mode de règlement et à l'intermédiation de l'opérateur.

Quels sont les avantages du paiement sur facture ?

Pour les fournisseurs de services, le paiement sur facture constitue un moyen efficace de simplifier le parcours client, tout en recueillant des informations précieuses sur les usages numériques et les préférences de consommation de leurs clients.

De leur côté, les consommateurs bénéficient d'un processus rapide et sécurisé, particulièrement adapté aux achats impulsifs ou aux contenus numériques.

Autre point fort à souligner pour les acheteurs : le prélèvement n'intervient qu'au moment de l'émission de la facture mensuelle, ce qui évite un débit immédiat sur le compte bancaire.

Paiement sur facture : quelles sont les limites inhérentes à ce service ?

Malgré sa simplicité apparente, le paiement sur facture n'est pas sans conséquences. D'un point de vue budgétaire, il peut réduire la visibilité du consommateur sur ses dépenses réelles. Les achats sont regroupés avec l'abonnement dans une facture globale, ce qui tend à rendre plus difficile le suivi précis sur le compte bancaire des sommes engagées.

Par ailleurs, ce mode de paiement implique souvent un partage accru de certaines données liées aux habitudes de consommation. Les opérateurs et les prestataires de services peuvent ainsi disposer d'informations supplémentaires sur les achats réalisés et les usages numériques de leurs clients.

Enfin, le caractère particulièrement fluide du paiement sur facture peut favoriser la multiplication d'achats ponctuels dits «indolores» ou de dépenses non essentielles. Le risque est alors de voir s'accumuler de petits montants qui, pris isolément, paraissent anodins mais peuvent peser sur le budget une fois additionnés.

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En synthèse :

Le paiement sur facture est une option gratuite que le client d'un opérateur ou d'une plateforme numérique peut choisir ou non.

Le client est dispensé de ressaisir ses coordonnées bancaires car ce sont celles disponibles auprès de l'opérateur, centralisant ces achats supplémentaires, qui seront reprises pour le paiement.

Au quotidien, il apporte fluidité et satisfaction aux consommateurs à l'affût de nouvelles tendances agiles et toujours plus simples.

Le paiement sur facture présente néanmoins certains inconvénients, peu visibles ou mesurables lors du choix fait par l'utilisateur : perte de visibilité sur le détail des opérations passées au débit du compte bancaire, transmission de certaines données ou habitudes personnelles et incitation à consommer davantage de produits non essentiels.

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(1) https://af2m.org/observatoire-du-paiement-sur-facture-operateur-2025/

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank