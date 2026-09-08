information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/09/2026 à 08:30

Bourse étudiante 2026-2027 : les plafonds de revenus et les montants par échelon / iStock.com - maybeiii

Les montants de la BCS

Répartie en 8 échelons, du 0 bis au 7, la bourse sur critères sociaux (BCS) est attribuée par le Crous en fonction des revenus du foyer fiscal, de la composition de la famille et de la distance entre le domicile et le lieu des études. Une étude spécifique des ressources peut être mise en place dans les cas particuliers (étudiant marié, parent…). Pour cette année, les montants de la BCS sont identiques à ceux de 2025/2026. Ces montants ont été publiés au Journal officiel en avril dernier (en mars pour les plafonds de ressources).

Plafonds de ressources et montants de la BCS

Pour la nouvelle année universitaire (2026-2027), ce sont les revenus perçus en 2024 et qui figurent sur l’avis d’imposition de 2025 qui sont pris en compte pour le calcul du montant de la bourse sur critères sociaux. Les plafonds de ressources varient en fonction du nombre de points de charge attribués aux étudiants. Ces points sont calculés selon divers éléments (par exemple, deux points pour une distance domicile-école supérieure à 250 km, quatre points par enfant à charge fiscale et étudiant dans l’enseignement supérieur…). À titre d’exemple, pour un étudiant avec deux points de charge et appartenant à l’échelon 2, le plafond de ressources à ne pas dépasser est de 23 564 €. Le tableau récapitulatif est disponible en ligne via l’Arrêté du 26 mars 2026. Qu’en est-il des montants attribués aux étudiants ? Pour l’année universitaire 2026-2027, ils sont égaux à : 1 454 €/an pour l’échelon 0 bis ; 2 163 €/an pour l’échelon 1 ; 3 071 €/an pour l’échelon 2 ; 3 828 €/an pour l’échelon 3 ; 4 587 €/an pour l’échelon 4 ; 5 212 €/an pour l’échelon 5 ; 5 506 €/an pour l’échelon 6 ; 6 335 €/an pour l’échelon 7. La bourse sur critères sociaux est généralement versée en 10 fois (un versement par mois sur 10 mois de septembre à juin) directement à l’étudiant et ce, en début de mois.

Un simulateur disponible en ligne

Le Crous détermine votre échelon en fonction des informations qui figurent dans votre DSE (Dossier social étudiant). Un simulateur vous permettant de calculer votre droit à la BCS est disponible en ligne sur le site Internet du Service public (rubrique « Démarches et outils » puis « Étudiant : calculer votre droit à bourse sur critères sociaux »). Munissez-vous de votre avis d’imposition et suivez les étapes. Notez que l’attribution de la bourse donne droit à l’exonération totale des frais d’inscription universitaires et de la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus), une information que de nombreux étudiants ignorent. La demande de bourse est à refaire chaque année. La BCS peut être attribuée dans la limite de sept droits au cours de l'ensemble des études supérieures. Il existe toutefois des règles et des limites propres aux différents cycles.