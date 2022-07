Vente aux enchères: la collection d’Hubert de Givenchy atteint 114 millions d’euros

La collection d’art d’Hubert de Givenchy mise aux enchères. crédit photo : Getty Images

Soixante-dix ans après le premier défilé de la maison Givenchy, Christie’s a mis aux enchères l’incroyable collection d’art et de mobilier du couturier, décédé en 2018 à l’âge de 91 ans. Cette vente historique, composée de plus de 1.200 lots, a atteint la somme record de 114 millions d’euros.

Hubert de Givenchy, un esthète passionné d’art

Hubert de Givenchy était un grand collectionneur. Quatre ans après son décès, la maison Christie’s a organisé une vente exceptionnelle de mobilier et d’œuvres d’art réunis par le couturier et son compagnon, Philippe Venet, dans leur hôtel particulier de la rue de Grenelle, à Paris, et leur château du Jonchet (Eure-et-Loir). Au total, plus de 1.200 lots ont été dispersés. 800 lots phares ont été proposés lors de quatre ventes organisées au théâtre Marigny les 14 et 15 juin, puis chez Christie’s les 16 et 17 juin. Plus de 400 lots de moindre importance étaient mis aux enchères en ligne du 8 au 23 juin.

Esthète passionné, Hubert de Givenchy considérait sa passion pour l’art, la décoration et les jardins comme une extension de son travail de couturier. “Les meubles comme les objets doivent être caressés, regardés et aimés”, disait-il. Estimée à 50 millions d’euros , la collection contenait quelque 200 tableaux de maîtres anciens et modernes (Picasso, Miró, Max Ernst), une centaine de sculptures (François-Xavier Lalanne, Giacometti), du mobilier Régence (XVIIIe) et des objets décoratifs somptueux allant du heurtoir de porte signé Giacometti (adjugé à 151.200 euros ) en passant par un vase en porcelaine de la dynastie Qing ou des kilims (tapis) ottomans.

114 millions d’euros et plusieurs records de vente

La collection personnelle du couturier a totalisé 114 millions d’euros , soit deux fois plus que son estimation basse. Dix-neuf nouveaux records de prix concernent des meubles anciens de Domenico Piola, Piero Dorazio et David Roentgen (dont un bureau en acajou vendu pour plus de 2 millions d’euros ). Vingt lots ont dépassé le million d’euros , et cinq sont au-dessus de 5 millions .

Parmi eux, une statue d’Alberto Giacometti, La femme qui marche , a été adjugée à 27,2 millions d’euros , devenant l‘œuvre la plus chère vendue aux enchères en France en 2022, et établissant un record pour une œuvre de la période surréaliste de l’artiste. Un tableau de Joan Miró, intitulé Le Passage de l’oiseau migrateur , a trouvé preneur pour 6,8 millions d’euros , tandis qu’un impressionnant dessin de Picasso de 1,64m de haut, Le Faune à la lance , s’est vendu 4,2 millions d’euros . Les 477 lots mineurs mis en vente sur Internet ont totalisé 3,6 millions d’euros .

Des acheteurs du monde entier ont participé à la vente, dont 57% en provenance d’Europe et du Moyen-Orient, 30% du continent américain, et 12% d’Asie.

Une collection unique dispersée aux enchères

“C’est la dernière grande collection de cette ampleur”, affirme Cécile Verdier, la présidente de Christie’s France. Avec plus de 1.200 lots, cette vente résume en quelque sorte la quintessence du goût français, dans toutes ses dimensions. […] Il y a deux univers qui se rencontrent de manière inédite: celui, somptueux, de l’hôtel particulier d’Orrouer, à Paris, et celui, plus vertical, du château du Jonchet, sa propriété de campagne en Eure-et-Loir.”

Avant leur dispersion, les lots phares ont effectué une tournée internationale passant par New York, Palm Beach et Hong-Kong, avant de revenir à Paris. 700 des œuvres rassemblées par le couturier ont été exposées au public dans les locaux de Christie’s, avenue Matignon. Pas moins de 1.000 mètres carrés ont été réquisitionnés à cette fin. Jamais la maison d’enchères de François Pinault n’avait orchestré une telle reconstitution des intérieurs d’un collectionneur, allant jusqu’à recréer les décors de ses deux résidences, ainsi que son jardin redessiné dans la salle des ventes. “Bien sûr, une telle scénographie est un investissement de plusieurs dizaines de milliers d’euros . Mais louer le Grand Palais, comme nous l’avions fait pour la vente Yves Saint-Laurent/Pierre Bergé, revient à 500.000 euros . Et nous avions vraiment envie que cela se passe chez nous”, explique Cécile Verdier.

Il faut dire qu’Hubert de Givenchy entretenait un lien étroit avec Christie’s: “Il a été président de notre conseil de surveillance et de notre board international. Il a conçu trois de nos expositions. Et en 2017, il nous a confié un ensemble exceptionnel de sculptures de Giacometti qui ont atteint 32 millions d’euros . Alors nous voulions lui rendre hommage, explique la présidente de Christie’s France. Et puis, sur les dix grandes collections vendues dans le monde ces quinze dernières années, huit l’ont été par Christie’s. C’est notre ADN.”

Ces autres ventes aux enchères qui ont atteint des sommets La vente Yves Saint-Laurent/Pierre Bergé, orchestrée par Christie’s en 2009, avait rapporté la somme colossale de 373 millions d’euros , avec 95,5% des lots écoulés. Les biens de Karl Lagerfeld, vendus par Sotheby’s à Monaco et Paris, ont rapporté 42,3 millions de dollars . C’est un tout petit peu moins que la collection Versace, dispersée entre New York et Londres (toujours par Sotheby’s), qui a totalisé 44 millions de dollars .

