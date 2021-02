Vacances au ski: chalets ou hôtels de luxe?

crédit photo : Pritesh R Patel/Shutterstock / Pritesh R Patel

Avec l'arrivée du froid, la question des vacances d'hiver et du lieu de résidence pour toute la famille se pose. Si le chalet présente l'avantage d'offrir un cadre plus convivial, la formule en hôtel s'avère souvent plus reposante en matière de gestion. Toutefois même s'il est tout à fait possible de séjourner dans un chalet ou en hôtel, les restaurants et remontées mécaniques demeurent à l'arrêt pour cause de pandémie. Voici les avantages et inconvénients de ces deux options.

Chalet: le retour aux sources

Le principal atout du chalet réside dans l'atmosphère authentique ressentie à l'intérieur de ces maisons de bois d'allure rustique et pourtant dotées d'un confort maximal. Une station comme les Menuires propose, par exemple, des chalets de différentes tailles assez éloignés les uns des autres pour profiter d'une vue exceptionnelle sur le paysage montagneux.

De plus, la nouvelle génération de chalets de luxe s'accompagne souvent de services exceptionnels, de l'espace bien-être à la piscine intérieure. Un autre avantage du chalet est l'indépendance et la possibilité de recevoir un grand nombre d'amis à l'intérieur du bien. Toutefois, cette liberté se paie. A moins de faire appel à un service de conciergerie et d'avoir du personnel d'entretien, c'est au locataire de prendre soin du bien, d'organiser ses déplacements dans la région, et de cuisiner régulièrement.

Côté prix, même dans le haut de gamme, l'option chalet est toujours plus intéressante pour une famille. Une chambre d'hôtel à prestations équivalentes est souvent plus chère. Ainsi, à Megève, la semaine dans un chalet contemporain de 500 mètres carrés sans vis-à-vis peut coûter près de 60.000 euros.

Aller à l'hôtel pour se laisser prendre en main

L'hôtel s'adresse tout particulièrement à celles et ceux ne souhaitant pas «se prendre la tête». Rappelons qu'avec la pandémie, sur les grandes stations, seules 20 à 25% des hôtels sont ouverts. Les établissements ouverts proposent des services de restauration servis en chambre. Toutes les informations sur la région sont accessibles en réception et il est également possible d'y acheter directement son forfait, voire d'y louer des skis

Les chambres disposent toutes du maximum de confort et de nombreux espaces bien-être et autres piscines chauffées et couvertes sont disponibles dans l'établissement. Cependant l'hôtel peut s'avérer encore plus cher que le chalet, surtout pour les familles nombreuses. Une chambre supérieure au nouvel Hôtel Marielle de Val Thorens peut coûter jusqu'à 3 000 euros la nuit. S'il est nécessaire d'en réserver plusieurs, la facture peut vite grimper. De plus, dans les hôtels, les espaces spa sont à partager avec le reste de la clientèle. Cela limite la possibilité de profiter d'un instant de détente seul.

De nouveaux établissements sortent de terre

Malgré la crise de la Covid-19, de nombreux établissements ouvriront leurs portes cette année. A Saint-Martin de Belleville, l'ex Alp'Hôtel va faire place cet hiver au Lodji, un hôtel 4 étoiles situé près des remontées mécaniques. Il proposera 47 chambres rénovées dont 6 chambres familiales et 3 appartements haut de gamme. Parmi les nouvelles infrastructures: un espace spa régulièrement désinfecté avec une très belle piscine, deux jacuzzis extérieurs, trois cabines de soin, un sauna hammam et une salle de sport.

Sur les pistes de Méribel, des nouveaux chalets du constructeur haut de gamme Vallat dans le cadre du programme Antares Méribel sortiront de terre. 7 chalets d'une soixantaine d'appartements de 100 à 500 mètres carrés livrés fin 2020 et vendus pour un prix entre 20.000 et 27.000 euros le mètre carré.

