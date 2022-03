Top 5 des concerts les plus attendus de l'année

Suite aux confinements successifs depuis 2020, de nombreux concerts ont été annulés tandis que d'autres ont été reportés. Avec l'ouverture des frontières et l'allègement des restrictions sanitaires, les salles de spectacles peuvent rouvrir et de nouveau accueillir les fans. Pour cette année, l'Hexagone sera envahi par de nombreux genres musicaux. Alors, attachez vos ceintures pour découvrir notre top 5 des concerts les plus attendus de 2022.

Le retour du groupe Sexion d'Assaut

En voilà une très bonne nouvelle pour les fans de Sexion d'Assaut. Le collectif formé en 2002 et ayant marqué les esprits avec ses tubes comme « J'reste debout » ou « Désolé », reprend du service pour une tournée hexagonale sans précédent. Le groupe de hip-hop français composé de Maître Gims, Black M ou encore Lefa s'apprête à mettre le feu dans les salles de concert de part et d'autre de la France, de Rennes à Marseille, en passant par Lille, Lyon, Toulouse, sans oublier Paris. Le rendez-vous parisien initialement prévu à la rentrée 2021 a été reporté au printemps 2022. Le collectif donne ainsi rendez-vous à ses fans les samedi 14 et dimanche 15 mai prochain à Paris La Défense Arena. Les billets déjà achetés pour la session 2021 restent valables.

La tournée mondiale de Billie Eilish

L'artiste américaine Billie Eilish qui vient de fêter ses 20 ans le 18 décembre 2021 s'apprête à sillonner les routes nord-américaines et européennes en 2022 pour offrir à ses fans d'immémorables concerts. Auteure, compositrice et chanteuse, Billie Eilish accueillera ses fans français à l'Accor Arena de Paris le mercredi 22 juin 2022 dans le cadre de son « Happier Than Ever, The World Tour » - une tournée mondiale sous le signe de son second opus sorti le 30 juillet 2021, dont le single « Your power » a enregistré plus de 150 millions de stream les deux premières semaines après sa sortie.

Coldplay avec son « Music of the Spheres World Tour »

Chris Martin et son groupe Coldplay se préparent à revenir sur la scène parisienne cette année. Le célèbre groupe britannique donne ainsi rendez-vous à ses fans français 5 ans après son dernier live au Stade de France. Pour sa tournée mondiale « Music of the Spheres World Tour », le groupe a prévu d'envahir de nouveau le Stade de France pendant 4 jours exceptionnels lors desquels il dévoilera en live son nouvel opus « Music of the Spheres » sorti dans les bacs le 15 octobre 2021). Bookez votre agenda ! Coldplay vous donne rendez-vous les samedi 16, dimanche 17, mardi 19 et mercredi 20 juillet 2022 pour des concerts s'annonçant exceptionnels.

Ed Sheeran et son Mathematics Tour

Le roux le plus célèbre du monde revient en France pour deux dates exceptionnelles dans le cadre de son « + - = ÷ x Tour », sa nouvelle tournée mondiale composée de 54 concerts et qui débutera le 23 avril prochain. Le chanteur-compositeur aux 45 millions d'albums vendus prévoit 27 concerts en Europe, dont deux dates à Paris les vendredi 29 et samedi 30 juillet 2022. Préparez-vous pour du lourd lors de deux shows d'exception au Stade de France lors desquels vous pourrez retrouver ses meilleurs tubes, depuis « Shape of You » jusqu'à « The Joker And The Queen », en passant par « Thinking Out Loud », « Photograph » ou encore « Perfect » et « I Don't Care en featuring avec Justin Bieber ».

« Courage World Tour » by Céline Dion

La diva québécoise revient sur le devant de la scène française du 16 au 24 septembre 2022. Après 16 ans de résidence à Las Vegas et plus d'un millier de représentations, Céline Dion souhaite renouer avec ses fans hexagonaux. Initialement prévus en juin et juillet 2020 puis reportés à mars 2021 en raison de la crise sanitaire relative au Covid-19, c'est finalement en septembre 2022 que l'artiste se produira à Paris La Défense Arena dans le cadre de son « Courage World Tour » pour plusieurs jours qui s'annoncent exceptionnels. Tous les billets déjà vendus depuis 2020 restent valables. Plus que quelques mois pour retrouver une voix d'or qui a bercé plusieurs générations depuis les années 90.

