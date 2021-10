TikTok: 5 comptes insolites font le buzz

Curé, agriculteur ou croque-mort, découvrez cinq TikTokeurs qui agitent la toile crédit photo : Getty images

TikTok ce sont des influenceurs mode et beauté, des stars, chanteurs ou danseurs, mais pas que… Curé, agriculteur ou croque-mort, découvrez cinq TikTokeurs qui agitent la toile grâce à leur métier pas comme les autres.

Eileen Hollis, la croque-mort sans tabou

Eileen Hollis (@hollisfuneralhome) exerce le métier peu commun de croque-mort. Sur TikTok, la trentenaire raconte à ses 680.000 followers le quotidien de l’entreprise de pompes funèbres familiale, et répond aux questions les plus banales comme les plus farfelues. À travers ses vidéos, la jeune américaine souhaite démystifier la mort, mais également combattre les idées reçues et les clichés entourant son métier.

Avec Marco l’agricoolteur, le bonheur est dans le pré

À 25 ans, Marc-Antoine Dumoulin alias @agricoolteur est l’agriculteur français le plus en vue sur le réseau social chinois. En moins d’un an, ce betteravier picard est parvenu à fédérer plus de 300.000 abonnés avec des posts générant jusqu’à 1 million de vues, au point de devenir un véritable influenceur et d’être contacté par des agences. Son secret? Des vidéos à la fois drôles et ludiques où il partage ses journées de travail dans la bonne humeur, et dépoussière l’image ringarde trop souvent associée à sa profession.

Carla Valette, l’étudiante en médecine aux 2,5 millions d’abonnés

Coloscopie, vasectomie, appendicite, scoliose, calculs rénaux… Avouez que cela fait moyennement rêver. C’est le quotidien de Carla Valette, étudiante en sixième année de médecine à Toulouse. La jeune femme a décidé de créer son compte TikTok (@carla.valette) lorsqu’elle s’est aperçue que le réseau social était peu utilisé par les membres de la communauté médicale. Dans de courtes vidéos pédagogiques, elle vulgarise avec le sourire un jargon parfois barbare, et répond aux nombreuses questions de ses abonnés, notamment en matière de sexualité.

Vincent Cardot, curé star de TikTok

Vincent Cardot, jeune prêtre du diocèse de Langres (Haute-Marne), s’est inscrit sur le réseau social préféré des ados lors du premier confinement (@curedetiktok). Déjà présent sur Snapchat et Instagram, le trentenaire entend «porter la bonne parole» auprès des jeunes. Ses vidéos abordent aussi bien des questions pratiques (Comment sont payés les prêtres? Quelles sont les meilleures positions pour prier?) que des sujets plus sérieux comme le célibat ou la pédophilie dans l’Église. On le voit également chanter, danser et participer aux défis TikTok du moment.

Jimmy De Pinho Correia: quand ripeur rime avec bonne humeur

C’est en dansant et sans jamais se départir de son grand sourire que Jimmy (@jimmycorreia93) collecte les déchets de la commune de Vire, en Normandie. Aidé de ses collègues, le jeune homme à la bonne humeur communicative se filme pour donner une autre image de son métier. «J’aime mon travail et je le fais partager. Ce n’est pas parce que je fais un boulot ingrat qu’on ne peut pas rigoler» affirme celui qui comptabilise plus de 460.000 abonnés. À elle seule, sa vidéo la plus populaire totalise 15 millions de vues.

Quels sont les réseaux sociaux qui comptent le plus d’abonnés? En 2020, TikTok a été l’application la plus téléchargée au monde, devant Facebook. La plateforme de vidéos revendique désormais 700 millions d’utilisateurs mensuels. Le réseau social de Mark Zuckerberg garde néanmoins une large avance avec plus de 3,5 milliards de personnes qui se servent d’au moins Facebook (2,85 milliards), Instagram (1,3 milliard), Messenger ou WhatsApp (2 milliards) tous les mois. Snapchat compte 514 millions d’utilisateurs mensuels actifs, Pinterest 478 millions et Twitter près de 400 millions.

