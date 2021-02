Ski: les sports les plus tendances du moment

Les remontées mécaniques des stations de ski restent à l'arrêt en février 2021. crédit photo : Parilov/Shutterstock / Parilov

Escalader des glaciers, faire de la luge autrement, devenir le roi ou la reine du snowkite : pour séduire un public plus jeune et pour faire face à la crise sanitaire les stations se réinventent. En effet, avec l'interdiction de mise en service des remontées mécaniques jusqu'à nouvel ordre, les stations de montagne mettent de côté bâtons et skis alpins pour des activités sportives d'un nouveau genre.

Airboard: la luge nouvelle génération

Fini les courtes descentes à dos de luge, place au airboard. Le airboard est une luge remplie d'air sur laquelle on dévale les pistes enneigées, la tête en avant. Les sensations sont bien plus fortes qu'avec une luge classique. La descente est rapide, au ras du sol et se pratique au moment de la fermeture des pistes pour en profiter pleinement. Les mouvements du corps permettent de modérer la vitesse. Les chutes et sauts sont parfois spectaculaires et très fréquents. Si la structure gonflable du airboard amortie les chocs, un casque en plus, vissé sur la tête, est indispensable. Le prix de la descente est compris entre 25 et 30 euros selon les stations.

20.000 lieux sous la glace

Pour les adeptes de la natation, pourquoi ne pas tenter l'aventure de la plongée... sous la glace. Equipé d'une combinaison sèche de 7 millimètres d'épaisseur, vous pouvez explorer le monde marin caché sous un lac gelé et traverser d'épaisses couche de glace de 50 centimètres à 2 mètres. A la clé, des lumières bleues et vertes envoûtantes.

Cet instant poétique met également votre organisme à rude épreuve. L'activité ne dure pas plus de 30 minutes et est toujours encadrée par des professionnels. Les tarifs vont de 90 euros pour une exploration de jour, à 130 euros pour une aventure en pleine nuit. Les participants doivent mesurer au moins 1 mètre 50 et n'ont pas besoin de certificat de plongée.

Le snowkite: de la mer à la neige

C'est la version sport d'hiver du kitesurf. Le snowkite, allie à la fois randonnée, ski et sport de voile. Muni de cordes, d'une grande voile aux allures de cerf-volant et d'une paire de skis, le snowkiter arpente les cols, tracté par sa voile. Ce sport se pratique de préférence dans des régions venteuses avec une bonne dose de soleil pour ne pas avoir froid, et de préférence sur un terrain non accidenté.

L'avantage est la possibilité de réaliser des sauts de géants et de voler en partie au-dessus de larges étendues de neiges. Toutefois, veillez à être bien encadré par des professionnels pour éviter les accidents. Une séance dure généralement 3 heures pour 130 euros.

L'ascension des plus beaux glaciers

Pour pratiquer l'escalade de glace, il va falloir retrousser des manches. Arpenter les cascades de glace demande un équipement conséquent. Cordes, crampons à pointes avant, piolet-traction... L'effort est intense et le panorama magnifique. Il vaut mieux déjà pratiquer l'escalade et connaître l'univers montagneux pour déterminer avec précision l'évolution de la glace en fonction de la température. Plus elle est froide, plus cette dernière sera dure et cassante et inversement. Cela peut rendre certaines cascades dangereuses, avec des risques d'effondrement. L'ascension d'une cascade encadrée par des professionnels coûte environ 300 euros par personne, le matériel est fourni.