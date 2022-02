Rhume, comment se soigner avec les plantes ?

Avec l'hiver, les températures qui chutent et les courants d'air glaciaux, comme chaque année les rhumes vont faire un retour tonitruant dans nos vies. Quel que soit votre âge, votre sexe et votre santé en général, vous allez être nombreux à contracter ce petit rhume qui va vous mettre K-O quelques jours avant de se tasser et de disparaître progressivement à mesure que votre organisme luttera cotre lui. Cet article est là pour vous permettre d'accélérer ce processus de rétablissement, voire même de vous éviter de tomber malade tout court, sans garantie pour autant, et nous avons donc décidé de vous parler de remèdes naturels directement tirés de plantes. Il va de soi que nous ne pourrons pas être exhaustifs par rapport à toutes les plantes dont on rapporte les vertus, mais nous avons effectué une sélection qui devrait déjà vous permettre de passer l'hiver de façon plus tranquille.

Avant de nous lancer dans le sujet à proprement parler et de vous donner des recettes de plantes qui pourront vous permettre de lutter contre le rhume, nous allons brièvement vous exposer ce qu'est un rhume précisément, car souvent, on a tendance à en parler sans trop savoir de quoi il retourne... Voici donc ce qu'il faut savoir à propos de ce vilain rhume qui nous gâche en partie la vie lorsqu'il décide de faire de notre organisme son 'camp de base' ou son 'terrain de jeu' pour quelques jours !

Ce qu'il est important de savoir sur le rhume...

Tout d'abord précisons que le rhum est une maladie bénigne, une infection virale qui affecte les parois internes du nez, que l'on appelle la muqueuse nasale. Cette dernière a pour rôle principal de secréter un liquide dont le rôle va être d'humidifier l'air inspiré en permanence, tout simplement pour lutter contre les agents infectieux qui pullulent littéralement dans l'air. Lorsqu'elle est irritée la muqueuse nasale sensée nous protéger va se mettre à gonfler et elle va tout naturellement augmenter sa sécrétion habituelle de liquide.

Contrairement aux idées reçues et trop souvent véhiculées, le rhume en lui-même n'est pas causé par le froid intrinsèquement, bien qu'il soit surtout observé en saison froide comme nous l'avons souligné dans notre chapeau d'introduction. Si les chiffres vous intéressent, sachez qu'en France métropolitaine, chaque hiver, ce sont plu de 58 millions de cas qui sont répertoriés !

Au niveau des symptômes observés, le rhume, généralement, commence par une sorte de picotement au niveau des narines, qui s'accompagne également le plus souvent par une désagréable sensation de sécheresse. Souvent, ces deux premiers signes vont être accompagnés par des éternuements, mais ce n'est pas systématique. Très vite, les choses s'enchaînent et la muqueuse nasale génère un écoulement clair et abondant, avant que le nez se bouche pour de bon et que les sécrétions, petit à petit, s'épaississent. Il faut noter qu'en cas d'écoulement dans la gorge, cela peut entraîner des quintes de toux et un mal de gorge persistant...

Voilà, pour faire simple, l'évolution classique du rhume, qui d'une manière générale dure entre 7 à 10 jours.

Maintenant que nous en savons un peu plus sur le rhume, et avant de plonger dans le cœur de notre contenu, voici quelques petits conseils d'ordre sanitaires qui devraient vous aider à atténuer les symptômes :

- buvez de l'eau ou des tisanes pendant la montée et l'apogée de la maladie.

- tâchez de ne pas fumer et de ne pas respirer la fumée des autres.

- la nuit, essayez de surélever votre tête afin de mieux respirer.

- nettoyez et humidifiez les parois internes de votre nez à l'aide de solutions dédiées.

- évitez les changements de températures trop brusques ainsi que les endroits climatisés.

- aérez régulièrement les pièces de vie et conservez une température ambiante plutôt fraîche (entre 18 ° C et 20° C).

- mouchez vous régulièrement avant de jeter le mouchoir souillé,et lavez-vous les mains à chaque fois et le plus souvent possible.

Quelques recettes "magiques" à base de plantes...

Après avoir pris le temps de bien définir ce qu'est un rhume et d'avoir rappelé quels en étaient les symptômes et toutes les généralités qu'il est important de savoir, nous allons à présent vous donner, comme promis, des tuyaux et tout un tas de recettes afin de contrer la maladie, simplement en utilisant des plantes !

- L'Eucalyptus :

D'une manière générale, on peut dire que l'eucalyptus balaie les infections virales. Nous vous conseillons de privilégier l'eucalyptus radié, qui permet de mieux neutraliser les virus en stimulant le système immunitaire et en entraînant de ce fait une disparition plus rapide des microbes et des signes distinctifs du rhume.

En boisson :

1/ Détacher environ 30 g de feuilles d'eucalyptus.

2/ Faire infuser vos feuilles une dizaine de minutes dans environ 1 l à 1,2 l d'eau, en la portant à ébullition.

3/ Filtrer votre breuvage et le boire très chaud, dans les 24 heures qui suivent (si besoin, vous pouvez le réchauffer).

En inhalation :

1/ Faire bouillir une casserole d'eau.

2/ Verser 2 cuillères à soupe de poudre d'eucalyptus dans l'eau, ou simplement quelques feuilles.

3/ Laissez infuser 1 à 2 minutes en remuant tout doucement.

4/ En gardant les yeux fermés, placer votre tête au-dessus de la casserole (ou de l'inhalateur...).

5/ Inspirer bien à fond, de tous vos poumons, par le nez si possible, et expirer par la bouche, le tout pendant 10 minutes à 12 minutes

- La Primevère :

La primevère est le plus souvent utilisée pour ses propriétés expectorantes (qui permettent de favoriser l'élimination des sécrétions bronchiques notamment. Elle est de ce fait très souvent utilisée en cas de bronchite, de sinusite ou de rhume.

1/ Verser 3 cuillère à soupe de racine de primevère dans 1/2 litre d'eau

2/ Porter le tout à ébullition en remuant doucement tout du long.

3/ Laisser infuser pendant une durée d'environ 10 à 12 minutes.

4/ Filtrer le breuvage et boire bien chaud, avec un peu de miel si vous le souhaitez. Nous préconisons de 3 à 4 tasses par jour pour des effets rapides et importants.

- La Mauve :

La mauve est connue et reconnue pour ses propriétés antitussives (plus spécifiquement sa fleur. Elle permet en outre de calmer l'irritation des voies respiratoires et fera diminuer la fréquence de la toux.

1/ Verser une cuillère à soupe de fleur par tasse de boisson.

2/ Faire bouillir de l'eau et laisser infuser les fleurs une dizaine de minutes environ.

3/ Filtrer votre breuvage et boire bien chaud.

Vous pouvez boire jusqu'à 6 tasses par jour pour des effets optimaux.

- Le plantain lancéolé :

Le plantain lancéolé est connu pour avoir des vertus d'expectorant doux via ses propriétés antispasmodiques et mucolytiques notamment. Il s'utilise donc pour lutter contre les maux de gorge, le rhume et le rhume des foins, et contre les toux sèches (dont les bronchites, les laryngites ou les pharyngites).

1/ Verser 3 ou 4 cuillères à soupe de feuilles dans environ 1 l d'eau froide.

2/ Porter le tout à ébullition , puis laisser infuser pendant environ 8 heures à 10 heures.

3/ Filtrer le breuvage, puis le réchauffer afin de le boire chaud.

Nous préconisons de boire 3 à Tasses par jour pour des résultats rapides et spectaculaires.

- La Pâquerette :

La pâquerette peut être utilisée afin de lutter contre les problèmes respiratoires, en particulier les rhumes, les bronchites ainsi que d'autres états inflammatoires des voies respiratoires.

1/ Faire bouillir de l'eau et verser dans une tasse.

2/ Verser 1 cuillère à soupe de fleurs par tasse d'eau.

3/ Laisser infuser pendant 15 minutes à 20 minutes, puis buvez tant que la boisson est chaude.

Vous pourrez consommer 3 ou 54 tasses par jour, en ajoutant un soupçon de miel, si vous le souhaitez.

- Le lierre terrestre :

Le lierre terrestre contient des principes actifs intéressants facilement captés par l'eau, et donc pour réaliser des infusions. Le lierre terrestre est très utile dans l'optique de soigner la plupart des affections des voies respiratoires (dont les rhumes évidemment, mais aussi l'asthme, les bronchites ou la grippe).

1/ Faire bouillir environ 50 g de feuilles fraîches de lierre terrestre dans 1 litre de lait.

2/ Laisser infuser pendant 7 minutes à 10 minutes.

3/ Boire une tasse bien chaude le soir, juste avant de vous coucher. Vous pouvez là encore ajouter un peu de miel pour adoucir votre breuvage.

Le lierre terrestre a un effet bénéfique assez puissant qui permet de dégager les bronches.

- La Molène :

La molène est une plante expectorante et mucolytique qui est très renommée pour ses vertus au niveau du système respiratoire, et c'est d'ailleurs un des meilleurs toniques respiratoires connus. La molène, permet de largement faire baisser la formation de mucosités bronchiques, et elle facilite leur évacuation puisqu'elle les liquéfie.

1/ Faire bouillir pendant une dizaine de minutes environ 30 g à 40 g de fleurs dans un 1 litre d'eau.

2/ Filtrer le breuvage à l'aide d'un linge, cela vous permettra d'éliminer tous les petits poils et les duvets de la plante (sans quoi c'est désagréable de le boire...).

3/ A boire bien chaud si possible.

Nous préconisons de boire 3 à 4 tasses par jour maximum, et si vous le souhaitez, là encore vous pouvez ajouter un peu de miel.

En conclusion :

Nous espérons que cet article vous donnera quelques pistes afin de pouvoir vous soigner sans utiliser des produits pharmaceutiques industriels, et en vous contentant de vous procurer les plantes dont nous vous avons parlé. Nous le répétons une nouvelle fois, cet article n'a pas pour but de citer toutes les plantes possédant des vertus qui pourraient permettre de lutter contre le rhume, pour cela il nous aurait fallu écrire une véritable encyclopédie en plusieurs tomes. Nous nous sommes donc cantonnés à des plantes aux principes actifs puissants et efficaces, qui ne sont pas hors de prix, loin s'en faut, et qui se trouveront facilement dans le commerce, voire même en furetant un petit peu autour de chez vous, ou bien à la campagne, le temps d'une balade.

N'hésitez pas à faire quelques recherches complémentaires si vous souhaitez savoir quelles autres plantes pourraient vous aider, en quelques clics sur n'importe quel moteur de recherche, vous en trouverez sans problème plusieurs dizaines !