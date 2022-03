Quelques astuces pour faire de précieuses économies sur votre mariage

Qui ne rêve pas d'un mariage de rêve qui restera dans les annales ? Tout est possible à condition de ne pas trop en demander ni trop faire – tout abus nuit et d'ailleurs, le portefeuille ne peut pas toujours suivre. Voici quelques astuces pour faire de précieuses économies sur votre mariage. Bonne lecture !

Mariage hors saison et pas un samedi

C'est comme les billets d'avion et les chambres d'hôtel, en haute saison, les coûts peuvent être exorbitants. Pour de belles prestations avec un petit budget, on pensera alors à une date hors saison – entre mai et septembre. Vous pourrez ainsi avoir plus de chance d'avoir la salle de vos rêves à prix avantageux. Et évitez également le samedi, c'est le jour le plus demandé par les futurs mariés. Si vous en avez la possibilité, choisissez un autre jour de la semaine – vous ferez davantage d'économies.

Règlement échelonné et quantités de nourriture réduites

Transparence et honnêteté, il ne faut pas hésiter à aborder le budget de mariage aux prestataires. Il ne faut pas avoir honte si l'on a un petit budget. Vous verrez qu'un bon nombre d'entre eux peuvent vous proposer un règlement échelonné : deux, trois ou quatre fois sans frais supplémentaires. Vous pouvez aussi négocier certaines prestations, c'est votre droit, mais attention à ne pas trop en faire.

Sinon, il faut l'avouer, le plus souvent lors des réceptions de mariage, il y a beaucoup trop à manger. Pour éviter le gaspillage alimentaire, mais surtout des coûts supplémentaires que l'on aurait pu éviter, privilégiez la qualité à la quantité. Vous pouvez par exemple vous tourner vers un traiteur de mariage qui est sensible au problème du gâchis alimentaire. Il pourra ainsi vous aider à calculer au plus près les quantités en fonction du nombre de vos invités et de la formule que vous avez choisie.

Fleurs de saison, aliments frais et locaux

Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Privilégiez les fleurs de saison, elles seront beaucoup plus rentables et il en va de même pour les aliments. Optez pour les aliments les plus proches de vous ainsi que de la période à laquelle vous vous mariez. D'ailleurs, en plus d'être moins onéreux, ils seront plus savoureux puisque frais et locaux.

Salons du mariage et soldes de fin de saison

Ce n'est pas pour rien qu'il y a les salons du mariage. Lors de ces évènements, vous pourrez rencontrer de nombreuses entreprises du secteur pour connaître les différentes offres. Et généralement, c'est pendant ces salons que vous pourrez avoir des réductions et des offres promotionnelles. Alors, n'hésitez pas à sillonner ceux de votre région. N'oubliez pas non plus de guetter les promotions de vos boutiques préférées. Regardez vers les soldes de fin de saison, vous pourrez sans nul doute diviser le prix de votre robe de mariée ou de votre costume.

Même lieu pour la cérémonie et la réception

En tenant votre cérémonie de mariage et la réception au même endroit, vous pourrez faire de précieuses économies. Par exemple, les invités sont déjà assis à leur table durant la cérémonie et peuvent directement enchaîner avec l'apéritif pendant que les mariés se font prendre en photo. Et de cette manière également, vous n'aurez plus à tracasser d'éventuels problèmes comme des invités qui se sont perdus en chemin parce qu'ils viennent de loin ou un coût supplémentaire pour le transport de certains invités d'un endroit à un autre.

Des articles d'occasion et empruntés

« Old is new », c'est la nouvelle tendance. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser des articles d'occasion ou empruntés pour son mariage. D'ailleurs, le vintage fait partie des tendances pour la décoration de mariage en 2022. N'hésitez pas à chiner de beaux objets au meilleur tarif dans les vide-greniers de votre ville et de votre région. Sinon, on a tous des gens qui se sont mariés dans notre entourage, dont certains récemment. Il ne faut pas hésiter à leur demander s'ils n'ont pas quelques objets que vous pourrez utiliser.

