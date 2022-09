Que faire à Paris cet automne? crédit photo : Getty images

Vous avez rangé les maillots de bain, le parasol et la crème solaire, mais vous n’avez qu’une seule envie : repartir ? Voici trois activités à découvrir en cette rentrée pour vous évader.

Exposition «Venise révélée» au Grand Palais immersif

Pour sa première exposition à Paris, le Grand Palais Immersif vous offre un aller-simple pour Venise. Dès le 21 septembre, direction l’Opéra Bastille pour un somptueux parcours au cœur de la Cité des doges. Baptisée «Venise révélée», cette splendide exposition , conçue par la startup Iconem en collaboration avec le Musei Civici de Venise, met à l’honneur les trésors artistiques et architecturaux de «La Serenissima». À ne manquer sous aucun prétexte!

«Venise révélée»

Du 21 septembre 2022 au 19 février 2023

Opéra Bastille- 110 rue de Lyon 75012 PARIS

Tarif plein: 16 euros - Tarif réduit: entre 6 et 14 euros - Gratuit pour les moins de 6 ans

Secret Jungle: Un bar à cocktails à l’ambiance tropicale

Du 7 septembre au 8 octobre 2022, le Théâtre du Gymnase Marie Bell dans le 10ème arrondissement se transforme en bar éphémère. Décor, scénographie: tout a été pensé dans les moindres détails pour vous faire vivre une expérience inoubliable placée sous le signe des Antilles. Plongés dans une jungle luxuriante, entourés de comédiens, vous siroterez des cocktails à base de rhum ambré, tandis que jeux, danses et chants ponctueront la soirée. Dépaysement garanti!

Secret Jungle

Du 7 septembre au 8 octobre 2022

Théâtre du Gymnase Marie Bell - 38 boulevard de Bonne Nouvelle 75010 PARIS

Entrée standard - Accès à l’expérience et 3 cocktails thématiques: 32 euros

Exposition Frida Kahlo au Palais Galliera

Quittons les Caraïbes pour le Mexique, avec l’un des événements culturels majeurs de la rentrée. À partir du 15 septembre 2022, le Palais Galliera célèbre Frida Kahlo en lui consacrant une grande exposition. Pour la première fois en France, 200 objets provenant de la Casa Azul (la maison de l’artiste mexicaine) seront présentés: vêtements, lettres, accessoires… Les visiteurs découvriront notamment des bijoux préhispaniques en or et en argent et des robes ethniques ayant inspiré les plus grands couturiers, de Christian Lacroix à Jean-Paul Gaultier. Une exposition haute en couleurs à découvrir au musée de la Mode de la ville de Paris.

«Frida Kahlo, au-delà des apparences»

Du 15 septembre 2022 au 5 mars 2023

Palais Galliera - 10 Av. Pierre 1er de Serbie 75116 Paris

Taris plein: 15 euros - Tarif réduit: 13 euros - Gratuit pour les moins de 18 ans

