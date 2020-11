PS5 ou Xbox Series X: quelle console choisir?

Qui de Sony ou de Microsoft remportera le prochain match des consoles de salon en fin d'année 2020? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

La guerre des consoles reprend entre Sony et Microsoft en cette fin d'année 2020. Sur le plan technique, la PS5 et la Xbox Series X présentent des caractéristiques très proches. Les différences à venir se feront davantage sur le catalogue de jeux proposé. Malgré leurs prix élevés et le besoin d'investissements annexes pour en profiter pleinement, les deux consoles sauront trouver preneur en cette période de reconfinement.

Des consoles presque jumelles

Sur le plan technique, les deux consoles présentent peu de différences. La PS5 comme la Xbox Series X fonctionnent avec un processeur Zen 2 à huit cœurs à 3,8 GHz par cœur pour la console de Microsoft et 3,5 GHz par cœur pour celle de chez Sony. Cette différence est infime, et à l'image, elle ne devrait pas se remarquer.

Les capacités graphiques des consoles sont similaires et les deux fabriquant affirment déjà qu'il sera possible de produire des jeux en 8K sur leur machine. La Xbox Series X possède un léger avantage en terme de mémoire avec un SDD interne de 1 To dont 825 Go pour les jeux contre 825 Go pour Sony dont 667 Go pour les jeux. C'est un point important car certains jeux vidéo nécessitant parfois plus de 100 Go d'espace. Toutefois, il est toujours possible d'ajouter un stockage externe dans les deux cas.

L'ensemble des jeux Xbox One tournent sur la nouvelle console de Microsoft. Chez Sony, seule une partie des jeux PS4 pourront se jouer sur sa nouvelle console. Reste que Sony tente de révolutionner la manière de jouer avec sa nouvelle manette, la DualSense PS5, conçue spécialement pour la console et vendue 69,99 euros, sans oublier sa station de recharge à 29,99 euros.

Elle dispose de nouvelles gâchettes dites «adaptatives» avec un système de vibrations avancées. Ce dernier parvient, par exemple, à créer de la résistance lorsque l'on bande un arc dans un jeu. D'autres effets, en fonction des jeux produits, devraient dans les années à venir impressionner les joueurs.

La guerre des jeux

Comme toujours, la différence se fera davantage sur les jeux et notamment les exclusivités que pourront délivrer l'une ou l'autre des deux marques. Xbox devrait attirer de nombreux joueurs grâce à la rétrocompatibilité totale des jeux des précédentes générations de ses consoles sur son nouveau modèle à la différence de Sony.

Néanmoins, la marque japonaise annonce un catalogue d'exclusivités sur des franchises à succès des plus alléchants: Marvel 's Spider-Man: Miles Morales, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, Resident Evil 5 Definitive Edition... autant de titres dont les premières vidéos font déjà sensation sur le web. Chez Microsoft on compte aussi sur des titres qui ont fait le succès de la Xbox comme Fable, Forza Motorsport ou encore Halo Infinite.

La télévision avant tout

Mais pour profiter à fond des capacités des deux consoles de jeux, encore faut-il avoir le téléviseur qui le permet. En effet, la PS5 comme la Xbox Series X proposent des jeux en résolution 4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'image est ainsi plus nette et les mouvements des personnages plus fluides... à condition de posséder une télévision prenant en charge ce type de résolution. De plus, le poste doit être équipé d'un port HDMI 2.1. Autant de caractéristiques qu'on ne trouve pas sur tous les écrans, même les plus récents.

Parmi les télévisions compatibles sur le marché on retrouve la Samsung QE55Q700T 8K 2020, la Sony Bravia XH95 ou encore la Samsung QLED Q95T. Seul problème, le coût de ces téléviseurs oscille entre 1400 et 2500 euros. Un investissement important est nécessaire pour jouir pleinement des performances de sa console.

Consoles nouvelles générations: un investissement considérable

Côté prix, les deux consoles sont vendues au même tarif: 500 euros. Il faut ajouter à ce coût important celui des jeux vidéo. Chez Sony, on annonce déjà des hausses. Le prix d'un jeu vidéo PS5 devrait avoisiner les 70 à 75 euros contre 64 euros pour la PS4.

Les tarifs annoncés sur Xbox Series X sont à peu près du même ordre (environ 70 euros). Mais outre les jeux vidéo, les joueurs doivent tenir compte des nombreux services proposés par les deux marques, payables par abonnement.

Chez Sony, le système PlayStation Plus permet, pour 8,99 euros/mois, d'avoir des réductions sur le PlayStation Store et de nouveaux jeux tous les mois. La PS5 introduit un nouvel abonnement, le PlayStation Plus Collection, donnant ainsi accès sur leur console à des jeux PS4 sans limite comme Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World ou encore Persona 5.

Enfin, le service de cloud gaming, PlayStation Now à 9,99 euros/mois permet de jouer depuis son PC à des titres de la PS3 et de la PS4. Pour Microsoft, en plus de la console, les joueurs ont accès au Xbox Live Gold, un service permettant de jouer en ligne sur Xbox pour 6,99 euros/mois et de profiter, tous les mois, d'anciens jeux Xbox One et 360. Le Xbox Game Pass à 9,99 euros/mois donne accès à une centaine de jeux sur Xbox/PC dont des titres Xbox Game Studio exclusifs.

Enfin, le Xbox Game Pass Ultimate offre un bouquet de services comprenant le Xbox Live Gold, le catalogue du Game Pass ainsi qu'un accès au XCloud, un service de Cloud Gaming sur Android, le tout facturé 12,99 euros/mois.

