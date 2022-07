Où se faire une toile en plein air à Paris cet été?

Voici cinq adresses pour une soirée cinéma sous les étoiles. crédit photo : Getty Images

Les séances de cinéma en plein air reviennent cet été, pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Chefs-d’œuvre du septième art, grands succès populaires ou pépites méconnues, il y en aura pour tous les goûts! De la pelouse du parc de la Villette au rooftop de l’hôtel Paradiso, voici cinq adresses pour une toile sous les étoiles.

Le rooftop de l’hôtel Paradiso

Cet hôtel dédié au septième art a ouvert ses portes l’année dernière au cœur du 12e arrondissement. Jusqu’au 18 septembre, il organise des projections tous les dimanches à 22h sur son toit-terrasse. Les gourmands ne seront pas en reste: outre un bar à cocktails, la terrasse propose des hot-dogs comme à New-York , des donuts vegans ou des planches de charcuterie, sans oublier le pop-corn pour accompagner la séance!

www.mk2hotelparadiso.com

135 boulevard Diderot - 75012 Paris

Accès sans réservation

Ciné Quartier 13

Cette année encore, la mairie du 13e arrondissement de Paris propose des projections en plein air. Tous les vendredis du 15 juillet au 5 août, à la nuit tombée, vous pourrez découvrir pour découvrir des films grand public autour du thème de l’amitié. Au programme Shrek , Intouchables , Un singe en hiver et Tout ce qui brille .

Ciné Quartier 13

Consulter le programme pour connaître les différents lieux

Accès gratuit

Cinéma sur le toit x Sofilm au Bar à Bulles

Regarder un film dans un cadre d’exception ultra-confidentiel, ça vous tente? Rendez-vous au Bar à Bulles, sur le toit de la Machine du Moulin Rouge, pour une projection insolite tous les mercredis jusqu’au 9 septembre. La programmation de cette année a pour fil rouge le mirage.

La Machine du Moulin Rouge

90 boulevard de Clichy - 75018 Paris

Réservation gratuite sur le site internet dès le mercredi précédant la séance ou inscription sur liste d’attente le jour même à partir de 20h.

Le festival de cinéma en plein air de la Villette

C’est désormais l’un des événements incontournables de l’été: cette année encore, le parc de la Villette se transforme en cinéma de plein air. Du 20 juillet au 21 août, les Parisiens sont conviés à une nouvelle édition - la 32e, placée sous le signe de la danse. De Pulp Fiction à Flash Dance en passant par Billy Eliott , La Fièvre du samedi soir, Dancer in the Dark , West Side Story ou Black Swan , 25 films sont à découvrir.

Cinéma en plein air 2022

Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès -75019 Paris

Entrée gratuite - Location d’un transat avec couverture: 7 euros - 20 euro s les 5

Ciné Tarmac

Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget accueille Ciné Tarmac, un cinéma en plein air insolite où l’écran n’est autre… qu’un avion! Rendez-vous les 22 et 23 juillet, puis les 26 et 27 août pour découvrir quatre films liés à l’espace et à l’aviation: La Folle Histoire de l’espace (Mel Brooks, 1987), Retour vers le futur , Sully et Le vent se lève . Dès 18h, vous pourrez profiter de nombreuses activités, découvrir le musée et son exposition temporaire, avant de rejoindre le tarmac au coucher du soleil pour visionner le film du jour, projeté sur un Boeing 747.

Ciné Tarmac

Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget

3, esplanade de l’Air et de l’Espace - 93352 Le Bourget

Billet: 16 euros . Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.

Navette gratuite pour Paris après la séance.

Un pop-up store Stranger Things investit les Champs-Élysées Réservation conseillée 44 avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris Avis aux fans! Alors que la quatrième saison de Stranger Things bat son plein sur Netflix, une boutique éphémère de 440 mètres carrés nous transporte dans l’univers de la série. Vous y découvrirez les lieux emblématiques d’Hawkins comme la maison de Joyce, le centre commercial Starcourt, le laboratoire des Russes ou le Palace Arcade, où vous pourrez faire quelques parties de flipper avant un détour par les stands de photos interactives et de personnalisation de vêtements. T-shirts, casquettes, mugs, jouets et figurines collector, vinyles , friandises: chacun pourra repartir avec un morceau de sa série préférée. Une expérience immersive accessible tout l’été.

À lire aussi:

Hôtel Paradiso: mk2 dévoile le tout premier hôtel-cinéma

Avatar, Avengers, Titanic… Les 5 films les plus rentables de tous les temps

Keanu Reeves: la star de Matrix en 5 chiffres clés