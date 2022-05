Omar Sy, Karim Benzema, Aya Nakamura: découvrez les Français les plus influents du monde selon Forbes

Voici les Français les plus influents au monde selon le magazine crédit photo : Captures Instagram @omarsyofficial @ayanakamurao_fficiel @olivier_rousteing

Le magazine Forbes a dévoilé la liste des 50 personnalités françaises les plus influentes du monde. Sportifs, musiciens, acteurs, mais aussi chercheurs ou entrepreneurs, découvrez les femmes et les hommes qui ont rayonné hors de nos frontières en 2021.

Télévision et Internet

À 46 ans, Guillaume Lacroix est le PDG de Brut, premier média sur les réseaux sociaux en Europe, dont les vidéos totalisent plus de 2 milliards de vues chaque mois. 46 ans, c’est également l’âge de Pierre-Antoine Capton , PDG de la société de production Mediawan, dont le chiffre d’affaires approche le milliard d’euros . Il s’est récemment associé avec Apple pour lancer Explore, une plateforme de streaming vidéo par abonnement consacré au documentaire.

Enfin, Forbes distingue la blogueuse Émilie Daudin , 34 ans, alias @emiliebrunette (150.000 abonnés sur Instagram), qui sensibilise sur le cancer du sein et a permis de lever 2,4 millions d’euros pour l’institut Gustave-Roussy.

Sport

Dans la catégorie sport, la judokate Clarisse Agbégnénou , championne du monde et double médaillée d’or aux JO de Tokyo, côtoie la handballeuse Cléopâtre Darleux et la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos . Sans oublier Marie-Amélie Le Fur , détentrice de 21 médailles aux JO et en championnat du monde, dont 7 en or, qui présidera le Comité paralympique de Paris 2024. Chez les hommes, on retrouve le footballeur Karim Benzema , le basketteur Evan Fournier , qui a signé pour 4 ans chez les Knicks de New York (montant du contrat: 66 millions d’euros ), et le rugbyman Antoine Dupont .

Cinéma et théâtre

Trois réalisatrices françaises sont mises à l’honneur: Julia Ducournau , lauréate de la Palme d’or lors de l’édition 2021 du Festival de Cannes pour l’audacieux Titane ; Audrey Diwan , qui a signé L’Événement , Lion d’or à la Mostra de Venise, et Alice Doyard , coréalisatrice de Colette , Oscar du Meilleur court métrage documentaire.

Elles sont accompagnées de la directrice de la photographie Claire Mathon ( Portrait de la jeune fille en feu , Enquête sur un scandale d’État , Spencer ). Léa Seydoux , Camille Cottin , Sami Outalbali ( Sex Education , Une histoire d’amour et de désir ) et Omar Sy se distinguent devant la caméra. Forbes salue également Florian Zeller , Oscar du Meilleur scénario adapté pour The Father et auteur français vivant le plus joué dans le monde.

Omar Sy signe un contrat avec Netflix, une première pour un acteur français Fort du succès de Lupin , qui a attiré 76 millions de foyers dans le mois suivant sa mise en ligne, Omar Sy a scellé un contrat de plusieurs années avec la plateforme de streaming. Sa société de production basée à Paris et à Los Angeles développera des films originaux pour Netflix . Omar Sy en sera à la fois acteur et producteur exécutif. Si le montant de l’accord n’a pas été dévoilé, certaines sources évoquent une somme comprise entre 12 et 15 millions de dollars .

Science et médecine

Deux Français engagés dans la lutte contre la pandémie sont distingués: Stéphane Bancel , PDG de Moderna, entreprise valorisée aux environs de 110 milliards d’euros , et Chantal Pichon , chercheuse, qui étudie l’ARN messager. Ils sont cités aux côtés de Valérie Masson-Delmotte , paléoclimatologue, qui a codirigé le rapport du Giec paru en août 2021, et Françoise Rimareix , directrice médicale de l’institut Gustave-Roussy, cinquième meilleur hôpital de cancérologie au monde selon le magazine Newsweek .

Entrepreneurs/Chefs d’entreprise

Vincent Bolloré a vendu Universal Music pour près de 20 milliards d’euros , acquis Prisma Media, leader de la presse magazine, et renforcé sa participation dans l’ex-empire de Jean-Luc Lagardère. De son côté, Nicolas Julia a fondé la startup Sorare, valorisée 3,7 milliards d’euros , spécialisée dans les NFT (jetons numériques authentifiés grâce à la blockchain) des vignettes de footballeurs. L’entreprise va ouvrir un bureau à New York et s’étendre à d’autres sports.

Autre réussite française: Mirakl, fondée en 2012 par Philippe Corrot et Adrien Nussembaum . L’entreprise, valorisée 3 milliards d’euros , est le leader mondial des solutions logicielles de marketplace à destination des grandes marques.

Deux femmes complètent le classement: l’avocate Yas Banifatemi , experte de l’arbitrage juridique international, qui enseigne à Harvard. Et Gaëlle d’Engremont , associée chez PAI Partners dont elle dirige le pôle Food & Consumer.

Mode et luxe

Forbes salue le succès de Cédric Charbit , PDG de Balenciaga, dont le chiffre d’affaires avoisinait le milliard d’euros avant la crise sanitaire. Autre réussite: celle d’ Olivier Rousteing , 36 ans dont 10 chez Balmain, un chiffre d’affaires multiplié par sept et 34 boutiques contre une seule à son arrivée. Parmi les autres personnalités influentes, figurent le chausseur Christian Louboutin , Alexandre Arnault , 29 ans, à qui son père a confié les rênes de la marque de joaillerie Tiffany (achetée pour près de 15 milliards d’euros en 2021), et Isabelle Chouvet , PDG de The Independants, spécialiste des événements et du marketing digital dans la mode, le luxe et le lifestyle.

Musique

Les rappeurs SCH , dont le cinquième album a été certifié disque de platine en un mois, et JUL , 4 millions de disques écoulés - un record pour le rap français - sont cités avec Aya Nakamura , artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Le pianiste Alexandre Kantorow peut de son côté se vanter d’avoir remporté le premier prix ainsi que la médaille d’or du concours Tchaïkovski, une première pour un musicien français.

Gastronomie

Trois chefs figurent dans le classement de Forbes : Arnaud Donckele , qui œuvre pour le groupe Cheval blanc, Mory Sacko , lauréat de Top Chef , auréolé d’une étoile quatre mois après l’ouverture de son restaurant MoSuke, et Dominique Crenn , première cheffe à avoir obtenu 3 étoiles aux États-Unis avec son restaurant Atelier Crenn. Elle est de retour depuis peu dans la capitale où elle a ouvert French Nola. Sans oublier le pâtissier Amaury Guichon , qui régale les papilles des habitants de Las Vegas.

Littérature, danse et théâtre

David Diop a reçu le prestigieux Booker Prize (assorti d’un chèque de 50.000 euros ) pour son roman At Light All Blood is Black , une première pour un écrivain français. Ariane Geffard , agent littéraire, s’est spécialisée dans les auteurs féministes telles que Mona Chollet ou Titiou Lecoq. Le chorégraphe Mehdi Kerkouche a récemment collaboré avec l’Opéra de Paris. Quant à la philosophe Manon Garcia , elle enseigne aujourd’hui à la prestigieuse université de Yale.

Art et culture

Trois conservatrices entourent la peintre Claire Tabouret et la plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster : Laurence des Cars , directrice du Louvre, Emma Lavigne , débauchée du Palais de Tokyo par François Pinault pour diriger la Bourse de commerce, et Anne Baldassari , qui collabore notamment avec la Fondation Louis Vuitton.

