Mory Sacko décroche sa première étoile au Michelin

L'ancien candidat de Top Chef, Mory Sacko vient de remporter sa première étoile au Guide Michelin pour son nouveau restaurant, le MoSuke. Un établissement parisien du XIVème arrondissement ouvert en septembre 2020. Son restaurant propose de mêler cuisine sénégalo-malienne et japonaise avec une pointe de gastronomie française. Pour le bonheur des papilles de toute la clientèle.

Succès malgré la pandémie

C'est un pari gagné pour Mory Sacko. L'ex-candidat de la saison 11 de Top Chef a surpris le monde de la gastronomie en choisissant d'ouvrir son restaurant, MoSuke, dans le XIV arrondissement de Paris en septembre 2020. La crise du coronavirus reprend alors en France et l'ombre de la seconde vague et d'un confinement prochain planent sur le pays. Qu'à cela ne tienne, le jeune chef de 28 ans se lance et le voilà récompensé par le très prestigieux Guide Michelin. Le Guide octroie ainsi à l'établissement sa première étoile.

Mory Sacko remporte également, au côté du jeune chef Coline Faulquiler, le prix du jeune chef. Parmi les recettes phares, distinguées par Le Michelin, on peut retenir la picanha de bœuf, saucé maté au tamarin, la sole en feuille de bananier, le turbot et plantain sauce Shito, le poulet Yassa, poivre du paradis, la crème de riz et yuzushu et sa ganache chocolat tiède à la fleur de sel fumée, ou encore une glace au wasabi. Certains plats sont accompagnés de saké servi au verre.

Le MoSuke: une cuisine plurielle

L'établissement, dressé dans l'ancien Cobéa, est d'un blanc maculé offrant à la salle une grande luminosité savamment mise en valeur par le mobilier en bois clair. Le nom du restaurant MoSuke, vient de la fusion entre le prénom du chef japonais Yasuka et du premier et seul samouraï africain ayant existé au Japon. Car c'est là toute l'originalité de la cuisine servie par Mory Sacko: le mélange des genres. Ne parlez d'ailleurs pas de cuisine fusion le concernant, mais plutôt de «cuisine plurielle», comme l'affirme le jeune chef. Ainsi, il mêle dans ses plats ses influences sénégalaise et malienne à sa fascination pour le pays du Soleil Levant sans rien renier à la gastronomie française pour aboutir à un résultat des plus métissées.

Mory Sacko est un habitué de la grande gastronomie. Il a fait ses armes en apprentissage chez Hans Zahner au Royal Monceau puis a travaillé en qualité de sous-chef durant quatre ans sous la direction de Thierry Marx.

Mory Sacko: des récompenses en cascade

L'année 2021 s'annonce d'ailleurs comme étant celle de l'ex-candidat de Top chef. La Liste, une prestigieuse institution recensant les meilleurs établissements gastronomiques au monde, classe Mory Sacko parmi les 5 chefs les plus prometteurs de la planète. Il appartient également désormais au classement des «jeunes talents 2020» du Gault et Millau. Une belle réussite pour ce fils d'ouvrier passionné de cuisine. Aujourd'hui il n'a qu'une hâte: pouvoir rouvrir les portes de son établissement.