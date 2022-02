MC Solaar, NTM, Diam’s… Plongez dans la culture hip-hop à la Philharmonie

La Philharmonie de Paris vous invite jusqu’au 17 juillet à vivre la culture hip-hop. crédit photo : Capture d’écran Instagram @philharmoniedeparis

Vous aimez MC Solaar, Diam’s et votre adolescence a été secouée par les tubes de NTM? La Philharmonie de Paris vous invite jusqu’au 17 juillet à vivre la culture hip-hop le temps d’une exposition immersive et vivante, baptisée Hip-Hop 360. Une sortie intergénérationnelle à ne pas manquer!

Un parcours historique et immersif

Les plus anciens se souviennent de l’arrivée du hip-hop en France dans les années 1980. Ce fut un choc culturel qui bouleversa les codes de la musique, de la danse et du dessin. Issu des ghettos noirs new-yorkais, le hip-hop fit irruption aussi bien à la radio avec le rap, sur les murs des villes avec les graffitis et le tag, ainsi que dans la rue et sur les pistes de danse avec la breakdance.

En France, des artistes ont réussi à créer leur propre culture hip-hop. L’exposition Hip-Hop 360 retranscrit l’inventivité d’un mouvement en perpétuelle évolution. Au cœur de l’exposition, un espace circulaire (le 360) permet de s’immerger au milieu des breakers, DJ, beatboxers et rappeurs. Vous y découvrirez des performances et des enregistrements inédits. Hip-Hop 360 offre une véritable vision à 360° d’un mouvement artistique et culturel à l’énergie sans limite.

Exposition de documents et d’archives inédits

Le 27 novembre 1982, c’est à deux pas de la Philharmonie que la culture hip-hop a vécu son premier événement en France. À l’hippodrome de Pantin, le concert «New York City Rap» réunissait les pionniers du rap américain alors totalement inconnus dans l’Hexagone: les groupes Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash et des artistes du graffiti comme Phase 2 ou Futura 2000.

Le commissaire de l’exposition, François Gautret, un spécialiste de la culture hip-hop a réussi à dénicher à New York un exemplaire rarissime de l’affiche de cet événement dont peu de gens se souviennent. Un peu plus tard à la fin des années 1980, c’est toujours dans ce quartier de l’Est parisien, alors en friche, qu’eurent lieu les premiers rassemblements de hip-hop français.

L’exposition présente des photos et des vidéos de ces événements et les projette sur l’écran à 360°. Ainsi, vous vous retrouvez, quarante ans en arrière, spectateurs d’événements réservés alors aux initiés. L’exposition vous invite aussi à revivre des concerts mythiques de Diam’s ou de NTM.

Une exposition vivante et colorée à partager en famille

Vous pouvez emmener les yeux fermés enfants et adolescents à cette exposition qui ne pourra en aucun cas les ennuyer. Les décors de tôle, les graffitis tout droit sortis des années 1980, les interventions de breakdance et la musique partout présente vont les enthousiasmer. De nombreux artistes sont intervenus pour faire de cet événement un moment authentique.

MC Solaar, Youssoupha, Féfé ou Cut Killer témoignent dans des vidéos drôles ou émouvantes. JonOne, Grems ou Mode 2 ont peint des œuvres spécialement pour la Philarmonie. DJ Dee Nasty, pionnier du rap en France, a prêté sa collection personnelle de disques rares. Hip-Hop 360 vous offre l’occasion de partager vos souvenirs avec vos enfants et de revivre de grands moments de culture musicale.

