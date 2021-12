Mark Zuckerberg veut révolutionner les réseaux sociaux

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook est convaincu que le métavers est l‘avenir des réseaux sociaux crédit photo : Capture d’écran Instagram @zuck

Le 28 octobre, Facebook a changé de monde. Le groupe, propriétaire des réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp et des lunettes Oculus, a annoncé lors d‘une conférence en ligne un changement de nom, pour Meta en référence au Métavers. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est convaincu que le métavers est l’avenir des réseaux sociaux et entend bien le développer.

Des mondes immersifs et collectifs

Pas moins de 10 milliards de dollars et 10.000 personnes en Europe seront mobilisés par l’ex-Facebook pour créer, animer et fédérer des métavers. Le mot métavers est la contraction de méta-univers, formé à l’aide des mots méta (qui signifie «au-delà», «après» en grec) et Vers (pour univers). Il s’agit d’univers virtuels collectifs en 3D, immersifs, accessibles grâce à des lunettes connectées, et dans lesquels les utilisateurs interagissent sous forme d‘avatars ou d’hologrammes.

De la science-fiction? Pas vraiment. Des espaces liminaux artistiques existent déjà. Dream par exemple, inspiré du Songe d‘une nuit d’été, est une performance interactive avec des acteurs en direct. Le spectacle immersif intègre lumière et technologie pour transformer les acteurs sur scène et amener le public dans la production pour une expérience presque semblable à un jeu. Pour ceux qui connaissent le métavers, l’attrait d’assister à des événements virtuels augmente considérablement (78% sont prêts à assister à un concert virtuel, 87% pour un film).

Le groupe Facebook possède donc déjà un atout indéniable dans la conquête de ce nouvel univers virtuel: son casque de réalité virtuelle Oculus. L‘entreprise devrait bientôt en présenter une nouvelle version, plus perfectionnée (et plus chère) que l’Oculus Quest 2. Les ingénieurs de la holding travaillent également à mettre au point des logiciels visant à créer des avatars réalistes, un incontournable pour que les utilisateurs puissent «réellement» naviguer dans des environnements virtuels.

Reflet de l’éthique personnelle

D’autres acteurs ont de l’avance sur le sujet. MetaHuman Creator est un générateur de flux cloud en temps réel qui peut reproduire des détails complexes, des caractéristiques d‘une personne, du teint de la peau et des rides aux cheveux et cicatrices. DNABlock a une mission similaire pour créer des avatars dans le métaverse plus inclusifs et diversifiés grâce au récent investissement de Softbank. Mais ce ne sont pas seulement les regards réalistes qui résonnent avec les gens. 88% des consommateurs mondiaux disent que leur «moi en ligne» devrait refléter leur éthique de la vie réelle et leurs valeurs.

Avec plus de 4,6 milliards d‘internautes actifs dans le monde engagés dans des activités en ligne et un temps d’écran quotidien moyen de 5 à 6 heures par jour aux États-Unis, nos vies numériques et physiques sont indéniablement imbriquées. Tous les réseaux sociaux l’ont bien compris et devraient rapidement migrer dans les métavers.

