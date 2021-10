Marine Le Pen accède au pouvoir... dans un livre crédit photo : Photo Claude TRUONG-NGOC

Les 155 jours de Marine Le Pen. Histoire du premier gouvernement Rassemblement national. C'est le titre de l'ouvrage de politique-fiction signé Blaise de Monluc paru le 2 septembre aux Editions de l'Archipel. L'auteur y raconte l'accession au pouvoir de la présidente du RN, nommée Chef du gouvernement par le fraîchement réélu Emmanuel Macron. Pure fiction ou récit prémonitoire ? Une chose est sûre : À l'approche des élections présidentielles, voilà un ouvrage qui risque de faire couler beaucoup d'encre.

Une cohabitation sous tension

Mardi 21 juin 2022. 11h30. Une foule de journalistes se pressent dans la cour du palais de l'Élysée. Marine Le Pen est attendue d'une minute à l'autre. Elle doit rencontrer Emmanuel Macron, réélu à la tête du pays un mois plus tôt. Si ce dernier a remporté l'élection au terme d'une campagne âpre, le soulagement du camp LREM a été de courte durée. Battu par le Rassemblement national aux législatives de juin 2022, Emmanuel Macron s'apprête à entamer la quatrième cohabitation de la Ve République en nommant Marine Le Pen à Matignon.

Et si elle devenait Premier Ministre?

Au fil des pages, l'auteur retrace les moments forts de la campagne présidentielle. Le premier discours du candidat Macron dans son fief d'Amiens. La présidente du RN qui savoure les résultats du Premier tour dans son QG de La Celle-Saint-Cloud. L'alliance envisagée avec Xavier Bertrand dans l'entre-deux tours pour contrer l'extrême-droite, ou encore la réaction des autres candidats, à commencer par le virulent Jean-Luc Mélenchon, pour qui le duel Le Pen-Macron c'est «blanc bonnet et bonnet blanc». De la composition du gouvernement à l'exercice du pouvoir, tout semble si réaliste que l'on en vient à se demander: Et si c'était vrai?

Un ouvrage entouré de mystère

Qui se cache derrière le pseudonyme «Blaise de Monluc»? Ce patronyme est celui d'un maréchal de France du XVIe siècle qui avait l'oreille des rois et écrivit ses mémoires. Les éditions de l'Archipel soulignent qu'en 1977, André Bercoff choisissait le nom du conseiller politique et mémorialiste Philippe de Commynes pour publier Les 180 jours de Mitterrand, ouvrage qui relatait l'arrivée de la gauche au pouvoir... avec quatre ans d'avance. Le journaliste, animateur sur Sud Radio et éditorialiste de Valeurs actuelles, qui affectionne les pseudonymes historiques, serait-il à l'origine de ce nouveau récit d'anticipation?

Marine Le Pen déjà au pouvoir dans La Présidente

Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre de fiction raconte l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. En 2015 paraît La Présidente, une bande dessinée scénarisée par François Durpaire et illustrée par Farid Boudjellal, qui imagine la victoire de la fille du fondateur du Front National à l'élection présidentielle de 2017. Le premier tome se concentre sur ses 100 premiers jours à l'Élysée. Le second tome, Totalitaire, est paru en 2016, et le troisième, intitulé La Vague, l'année suivante.

