Louis Vuitton, Balenciaga, Longchamp… quand les marques de luxe s’intéressent au monde du jeu vidéo

Press start: les gamers face au défi écologique

L’environnement au menu de la dernière édition du festival Press start. Organisée à la BPI, cette grand-messe vidéoludique réunit des acteurs du jeu vidéo autour de conférences et d’ateliers liés à cette industrie. Parmi les grands thèmes émergents, la question de l’écologie semble trouver sa place dans le monde vidéoludique à travers des jeux qui sensibilisent et engagent les gamers à une véritable réflexion autour de la gestion des écosystèmes comme World Without Oil . Dans ce jeu, les participants sont à la recherche de solutions face à la pénurie de pétrole. Seeds of Resilience permet de créer un simulateur d’impact d’une micro-société face à l’environnement. Civilization VI: Gathering Storm , Les Sims 4 Eco Lifestyle, Beyond Blue ou encore Plasticity , les titres visant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux se multiplient sur toutes les consoles. De quoi donner envie aux joueurs, une fois la partie terminée, de s’engager dans la vraie vie.