Les Français et la musique

La musique fait partie de notre quotidien, qu'elle soit écoutée ou pratiquée. Dans un récent sondage, trois-quarts des Français affirment que la musique leur permet de se défouler quand ils en ont besoin ou de s'évader. Quelles sont les pratiques favorites des Français ? Les instruments les plus populaires ?

La musique au cœur de notre quotidien

Tous les dix ans, le ministère de la Culture mène une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français. Lors de la dernière édition, dévoilée en 2018, 81% des Français déclaraient écouter de la musique (hors radio), et 57% disaient le faire tous les jours, contre seulement 34% en 2008. Ces chiffres témoignent de l'essor des plateformes de streaming audio comme Spotify ou Deezer.

11% des sondés avaient assisté à un concert de rock ou de jazz dans l'année (contre 13% en 1997), et seulement 6% à un concert de musique classique, en baisse de 3 points sur 20 ans. Enfin, la fréquentation des festivals était en hausse avec près d'un sondé sur cinq (19%) concerné.

Une pratique musicale en baisse chez les Français

Selon une étude Ifop de 2017, 37% des Français ont déjà appris à jouer d'un ou plusieurs instruments. Si ce chiffre est stable par rapport à la précédente étude menée en 2006, seulement 6% des personnes interrogées disent jouer encore de temps en temps, contre 10% en 2006. Dans le même temps, 31% ne jouent plus ou quasiment plus (contre 27% lors du précédent sondage). Le nombre de personnes regrettant de ne pas savoir jouer d'un instrument bondit de 13 points, passant de 31 à 44%.

Le piano plébiscité

Les trois instruments préférés des musiciens sont le piano (39%), la flûte (38%) et la guitare (33%). Viennent ensuite le synthétiseur (9%) et les percussions (7%). Interrogés sur l'instrument qui leur fait le plus envie, les personnes qui regrettent de ne pas savoir jouer citent en premier le piano (57%), devant la guitare (53%, en hausse de 19 points par rapport à 2006), la batterie (16%), le violon (13%) et le saxophone (11%).

La Fête de la musique, un tremplin pour les amateurs

Si 79% des Français ont déjà assisté à la Fête de la musique en tant que spectateur, ils sont seulement 7% à y avoir déjà participé en tant que musicien. Depuis 1982, la Fête de la musique permet à de nombreux amateurs de monter sur scène: 35% des Français qui jouent de temps en temps d'un instrument se sont déjà produits un 21 juin.

