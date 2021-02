Les concerts de Céline Dion repoussés à l'automne 2022

Céline Dion repousse l'ensemble des concerts prévus pour l'année 2021 en Europe à l'année 2022. crédit photo : Shutterstock

L'artiste annonce qu'elle reporte les dates de la partie européenne de sa tournée mondiale. Elle ne sera pas présente lors de l'édition 2021 des Vieilles Charrues. Une décision prise à regret, mais motivée par la situation sanitaire et les complexités logistiques dues au respect des gestes barrières.

Une année sans Céline

Céline Dion se résigne, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 17 février 2021, à reporter les concerts de son «Courage World Tour». «Il faut attendre encore un peu» annonce-t-elle.

Sa tournée mondiale, débutée en septembre 2019 à Québec au Canada brutalement arrêtée en mars 2020 aux Etats-Unis à cause du coronavirus. L'artiste venait de se produire devant plus de 25.000 spectateurs américains dans le New Jersey.

Céline devait également passer par l'Europe et tout particulièrement la France. Cependant, les fans de la chanteuse devront patienter. Ses prochains concerts en Hexagone devraient se tenir à Paris La Défense Arena entre le 16 et le 24 septembre 2022. «Je vous le promets, nous allons rattraper le temps perdu en 2022», assure ainsi l'interprète de My heart will go on. Une décision prise à regret par l'artiste. Elle conclut son message par un «Je vous aime et je m'ennuie». Les billets achetés pour les concerts de 2020 et 2021 restent valables pour ceux de 2022. Il est toutefois possible de se faire rembourser auprès des points de vente jusqu'au 31 août 2021. Cette série de concerts s'accompagne d'un nouvel album, Courage. Un disque dédié en grande partie à son ancien époux, René Angélil, mort en 2016.

Des festivals au ralenti

Céline Dion a également reporté sa prestation prévue dans le cadre de l'édition 2021 des Vieilles Charrues le 15 juillet prochain à Carhaix. En effet, si cet été, les festivals devraient pouvoir se tenir, le ministère de la Culture a précisé les conditions: ces derniers devront obligatoirement avoir lieu en plein air, avec une jauge maximum de 5.000 spectateurs assis, respectant les distanciations physiques, sans bars ni lieux de restauration.

De grands rassemblements comme Solidays ou encore Le Hellfest ont toutefois préféré reporter à 2022 leurs tenues. Pour les Vieilles Charrues, qui accueille certaines années jusqu'à 280.000 festivaliers sur 4 jours, impossible dans ces conditions de faire venir une star de l'envergure de Céline Dion. Selon les organisateurs des Vieilles Charrues, la prestation de la chanteuse canadienne est repoussée à une autre édition et non pas annulée.