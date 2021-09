Les bienfaits de l'eau sur notre peau

Boire beaucoup d'eau permet d'avoir une peau souple et hydratée crédit photo : Shutterstock

Boire beaucoup d'eau serait l'une des recettes miracles pour avoir une belle peau. Vérité scientifique ? Idée reçue ? Quel rôle l'eau joue-t-elle vraiment dans l'hydratation de notre peau ? Quelle quantité boire pour avoir un teint frais et lumineux ? Certaines eaux sont-elles plus bénéfiques que d'autres ? Éléments de réponse.

Boire beaucoup d'eau, le secret d'une belle peau

Notre corps est constitué à 60% d'eau. La peau en contient pour sa part 30%, et cet élément est essentiel pour conserver sa souplesse et son élasticité. Pour le vérifier, il vous suffit de réaliser le test du «pli cutané»: pincez la peau de votre bras ou de votre visage avec le pouce et l'index: une peau qui ne revient pas dans sa position initiale rapidement témoigne d'une déshydratation de l'organisme.

Boire est le meilleur moyen d'apporter de l'eau à la peau. Au travers de la circulation sanguine, l'eau atteint l'hypoderme, avant de se diffuser vers le derme puis l'épiderme. Boire de l'eau permet d'éliminer les toxines, et ainsi d'avoir une peau souple et ferme car hydratée en profondeur.

Votre peau est irritée? Elle tiraille et de petites ridules apparaissent sur le contour des yeux ou de la bouche? La peau agit comme une protection contre les agressions extérieures grâce à la barrière hydrolipidique. En cas de déshydratation, la peau devient perméable à la pollution, au vent ou au calcaire. Ses cellules n'assurent plus l'étanchéité et laissent passer les microbes et les allergènes, provoquant des irritations.

Quelle eau boire pour avoir une belle peau?

Une peau en bonne santé est une peau qui reçoit suffisamment d'eau. Il est recommandé de boire 1L à 1,5L d'eau chaque jour (hors cafés, tisanes ou soupes) pour conserver un bon niveau d'hydratation. Il faut boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif.

Pour ce qui est du type d'eau, certaines eaux minérales sont connues pour leurs bienfaits sur la peau. Riches en magnésium et en bicarbonates, elles agissent sur l'éclat du teint en favorisant le drainage hépatique, et donc l'élimination des toxines. Il est conseillé de varier sa consommation d'eau pour diversifier les apports en minéraux et en oligo-éléments. Qu'en est-il de l'eau de coco? Saine, naturelle, riches en vitamines et en minéraux, elle possède des propriétés intéressantes, mais il ne faut toutefois pas oublier qu'elle contient du sucre, au même titre que les eaux aromatisées du commerce.

Si s'hydrater suffisamment permet de conserver une peau ferme et tonique et d'avoir un teint frais et lumineux, il est cependant inutile de boire de très grandes quantités d'eau dans l'espoir de traiter une peau anormalement sèche. Cette sècheresse est probablement liée à d'autres facteurs que le déficit d'eau (perte en acide hyaluronique, manque de lipides...) qui nécessitent des soins spécifiques. En parallèle de l'eau, une alimentation riche en oméga 3 permet d'assurer la cohésion entre les cellules cutanées, d'améliorer l'élasticité de la peau et de limiter la déshydratation.

