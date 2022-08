Les 6 guitares les plus chères de tous les temps

Découvrez les 6 instruments qui ont battu des records lors de ventes aux enchères. crédit photo : Getty Images

Certaines guitares ont marqué l’histoire de la musique. Elles ont été utilisées lors d’un concert de légende, pour l’enregistrement d’un album mythique… ou cassées, comme celle de Noel Gallagher du groupe Oasis, détruite par son frère Liam lors de l’ultime dispute dans les coulisses du festival Rock en Seine en 2009, et que l’on surnomme désormais la “guitare de la séparation”. Mise aux enchères à l’hôtel Drouot au mois de mai, elle n’a atteint “que” 385.500 euros, loin derrière les six guitares les plus chères jamais vendues que nous vous proposons de découvrir.

6. La Fender Stratocaster de Jimi Hendrix: 2 millions de dollars

Impossible de ne pas parler de cette guitare, qui est probablement la plus emblématique de l’histoire du rock’n’roll. C’est avec elle que Jimi Hendrix interpréta l’hymne américain lors du festival de Woodstock en 1969. Le musicien, qui était gaucher, était connu pour jouer avec des guitares pour droitier en retournant les cordes. L’histoire raconte qu’il aimait tellement cette guitare blanche qu’il a dormi avec de peur qu’on ne la lui vole. Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, a déboursé 2 millions de dollars en 1998 pour l’acquérir.

5. La Gibson J-160 Acoustic Electric de John Lennon: 2,4 millions de dollars

L’histoire de cet instrument est incroyable: John Lennon et George Harrison avaient acheté la même guitare dans un magasin de Liverpool. John Lennon l’aurait utilisée à de nombreuses reprises lors de ses tournées, ainsi que pour deux albums studio. En 1963, il l’oublie dans un théâtre de Londres. Elle atterrit dans un magasin d’instruments de San Diego, où elle est achetée pour moins de 200 dollars en 1967. Son nouveau propriétaire la revend à un ami deux ans plus tard.

En 2014, ce dernier voit une photo du fils de George Harrison tenant la même guitare dans un magazine et fait le rapprochement avec la sienne. L’instrument sera authentifié grâce au numéro de série. Le propriétaire de la guitare décide alors de la revendre et partage les bénéfices avec Yoko Ono, la veuve du chanteur.

4. La Fender Stratocaster “Reach out to Asia”: 2,7 millions de dollars

Cette guitare appartenait à Bryan Adams, et plus d’une quinzaine de musiciens célèbres y ont apposé leur signature. Parmi eux, Sting, Mick Jagger, Eric Clapton, David Gilmour, Mark Knopfler, Keith Richards, Brian May, Paul McCartney, Jimmy Page ou encore Liam Gallagher. Elle a atteint 2,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée au profit de l’ONG Reach out to Asia suite au tsunami du 26 décembre 2004.

3. La Fender 69’ Stratocaster, alias “Black Strat”, de David Gilmour: 3,975 millions de dollars

En troisième position, figure une autre guitare ayant atteint une somme colossale pour la bonne cause. En juin 2019, le guitariste de Pink Floyd a vendu 126 de ses instruments, dont la Black Strat qui s’est envolée à près de 4 millions de dollars . C’est avec elle qu’il avait enregistré les albums mythiques The Dark Side of the Moon et The Wall .

Une autre Fender Stratocaster du guitariste, blanche cette fois-ci, a atteint 1,8 million de dollars . La vente aux enchères a permis de collecter 21 millions de dollars , entièrement reversés à l’ONG Client Earth qui lutte contre le dérèglement climatique.

2. La Fender Mustang de Kurt Cobain: 4,5 millions de dollars

Près de 30 ans après sa mort, en avril 1994, les objets ayant appartenu à Kurt Cobain continuent de s’arracher lors de ventes aux enchères. En mai 2022, l’une de ses guitares a atteint 4,5 millions de dollars chez Julien’s Auctions. C’est de cette Fender Mustang pour gaucher, coloris “Lake Placid Blue” et datant de 1969, que le leader de Nirvana joue dans le clip de Smells Like Teen Spirit , le titre qui a révélé le groupe en 1991. Elle avait été estimée entre 600.000 et 800.000 dollars . Dans l’une de ses dernières interviews, Kurt Cobain déclarait: “De toutes les guitares au monde, la Fender Mustang est ma préférée.”

L’enchère a été remportée par Jim Irsay, le propriétaire des Indianapolis Colts, une équipe de football américain. Grand collectionneur d’instruments de musique, c’est également lui qui avait acheté la “Black Strat” de David Gilmour, évoquée plus haut. La famille Cobain, propriétaire de la guitare, a annoncé qu’elle reverserait une partie du montant de la vente en faveur de la sensibilisation à la santé mentale.

1. La Martin D-18E de Kurt Cobain: 6 millions de dollars

Rassurez-vous, vous ne voyez pas double. L’instrument le plus cher jamais vendu a, lui aussi, appartenu au leader de Nirvana. Il s’agit la guitare électro-acoustique utilisée lors du mythique concert MTV Unplugged de 1993. Mise aux enchères par la maison Julien’s Auctions en juin 2020, elle a atteint la somme astronomique de 5 millions de dollars - 6 millions avec la commission.

L’acquéreur est l’Australien Peter Freedman, fondateur de l’entreprise Røde, qui fabrique des microphones et accessoires pour l’enregistrement audio et la sonorisation. Il a déclaré qu’il souhaitait exposer l’instrument à travers le monde et que les bénéfices serviraient à soutenir le spectacle vivant.

À lire aussi:

Les sneakers Nike battent tous les records

Vente aux enchères: la collection d’Hubert de Givenchy atteint 114 millions d’euros

Les 10 tableaux les plus chers du monde

Placer son argent dans une œuvre d’art sans dépenser une fortune