Les 4 livres sur le développement personnel à lire

Si l'engouement pour les livres sur le développement personnel n'a pas attendu la pandémie pour se développer, il gagne en popularité depuis la crise de la Covid-19. Ces ouvrages permettent aux lecteurs de se recentrer sur soi et d'identifier les obstacles qui les empêchent d'être heureux. Florilèges des livres les plus importants du genre.

Le développement personnel: un secteur en plein boom

Ce nouvel El dorado séduit partout dans le monde. Les livres sur le développement personnel se vendent comme des petits pains et permettent aux ouvrages sur la santé de voir leur part progresser de 8,9% en 2018. «Cette augmentation est portée par une abondante production de livres de développement personnel parfois aux frontières de la psychologie grand public», précise le syndicat national de l'édition dans son rapport annuel. L'objectif de ces ouvrages? Donner aux lecteurs des conseils, des méthodes voire des exercices pratiques pour être heureux ou reprendre leur vie en main. Tous les secteurs de la sphère privée sont décryptés de la vie amoureuse à la famille en passant par le travail. Pour s'initier, les lecteurs peuvent se reporter au livre de Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltèques, vendus à 2 millions d'exemplaires. Très court, il permet de comprendre les croyances limitantes qui nous animent et freinent notre accès au bonheur.

Apprendre à se connaître

Ces livres, écrits par des spécialistes du genre, sont de véritables appuis dans la vie de tous les jours, pour les lecteurs. C'est le cas par exemple des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Facile à lire, l'ouvrage s'est vendu à près de 1 million d'exemplaires. L'auteure nous apprend à affronter et à dépasser des blessures fondamentales comme l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet, pour être heureux. L'idée est non seulement d'identifier, dans son histoire personnelle, les blessures conservées, mais également de dévoiler le masque que l'on revêt pour tenter de les cacher. Toutefois, tous les livres ne sont pas nécessairement bons à lire. Comme le prévient La Miviludes (La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), la pandémie provoque une augmentation des pratiques susceptibles d'engendrer des dérives sectaires notamment autour des thématiques liées à la santé, au bien-être et au développement personnel.

Des succès de librairie

Certains ouvrages sont devenus des références incontournables comme Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, publié en 1997. Vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, ce livre permet d'apprendre au lecteur à profiter de chaque instant comme il se doit et de lâcher prise. Traduit dans 33 langues, le livre fait partie des best-sellers recommandés par le New York Times. Un ouvrage teinté de philosophie bouddhiste comme le sont bons nombres de livres sur le développement personnel.

Des influences puisées dans le passé

Bien souvent, les auteurs vont puiser dans d'anciennes croyances pour y réinventer une nouvelle manière d'être au monde. Dans son livre La clé de votre énergie, Natacha Calestrémé, journaliste spécialisée dans les domaines de la santé et de l'environnement délivre 22 protocoles révélés par des chamanes et guérisseurs pour mieux libérer ses émotions. L'auteure donne d'ailleurs de nombreuses conférences, disponibles sur Youtube, où elle explique en détail sa théorie.

