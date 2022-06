Les 10 tableaux les plus chers du monde

Découvrez le top 10 des tableaux les plus chers du monde. crédit photo : Getty Images

Les tableaux de maître attirent la convoitise des collectionneurs comme des spéculateurs. Les prix s’envolent, et les records de vente sont régulièrement battus au sein des grandes maisons d’enchères. Qui de Cézanne, Gauguin, Jackson Pollock ou Léonard de Vinci a peint l’œuvre d’art la plus convoitée? Découvrez le classement des 10 tableaux les plus chers de l’histoire.

10. Le Rêve, Pablo Picasso - 155 millions de dollars

Peint en 1932, Le Rêve est un portrait de Marie-Thérèse, la nouvelle compagne de l’artiste. Cette toile a connu une histoire rocambolesque. En 2006, le magnat des casinos Steve Wynn s’apprête à la céder à l’homme d’affaires new-yorkais Steven Cohen pour une somme colossale: 135 millions de dollars . Manque de chance, Steve Wynn donne un coup de coude dans la toile, qu’il éventre sur 20 cm. Un geste qui, loin de rendre le tableau invendable, accroît au contraire sa valeur: celui-ci est réparé et vendu au même Steven Cohen en 2013, pour 155 millions de dollars . Une jolie plus-value pour le patron de casinos, qui l’avait acheté 48,4 millions de dollars en 1997.

9. Portrait d’Adèle Bloch-Bauer, Gustav Klimt (1907) - 158 millions de dollars

Le banquier Ferdinand Bloch-Bauer a commandé ce portrait de sa femme à Gustav Klimt. Le tableau a fait partie des nombreuses œuvres d’art volées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est seulement en 2006 que l’une des nièces du banquier récupère le bien. Elle le revend au collectionneur Ronald Lauder. Ce dernier l’expose dans sa galerie new-yorkaise.

8. No. 5, Jackson Pollock (1948) - 165 millions de dollars

Ce tableau de 2,44x1,22m est emblématique de l’expressionnisme abstrait américain. Le peintre utilise sa fameuse technique du “dripping and pouring”. Elle consiste à verser les couleurs directement du pot sur la toile déposée au sol. C’est à cette période qu’il décide de ne plus nommer ses œuvres, mais de leur attribuer un numéro. Le tableau a d’abord appartenu au patron du groupe de presse Condé Nast, Samuel Irving Newhouse, avant de changer de mains à plusieurs reprises. Il a été cédé pour 165 millions de dollars lors d’une vente privée en 2006.

7. Nu couché, Amedeo Modigliani (1917) - 170 millions de dollars

Ce tableau représentant une femme nue allongée sur un drap aux tons rouges a été acquis par le milliardaire chinois Liu Yiqian, lors d’une vente organisée chez Christie’s à New York en 2015.

6. Les Femmes d’Alger (version O), Pablo Picasso (1955) - 179 millions de dollars

La série des femmes d’Alger se compose de 15 toiles. Le peintre s’inspire des Femmes d’Alger dans leur intérieur d’Eugène Delacroix. Chaque tableau est identifié par une lettre, en commençant par le A. Celui-ci est donc le dernier de la série. Son prix s’explique par sa grande taille (1,14x1,46m), et par le fait que c’est l’un des seuls à être encore disponible sur le marché de l’art. En effet, les 10 premiers sont exposés dans des musées. Son acquéreur, qui a déboursé la somme record de 179 millions de dollars en 2015, n’en est que le troisième propriétaire.

5. Shot Sage Blue Marilyn, Andy Warhol (1964) - 195 millions de dollars

Ce tableau fait partie d’une série de cinq portraits réalisés par l’artiste new-yorkais en 1964 (deux ans après la disparition de l’actrice) à partir d’une photo prise en 1953 pour la promotion du film Niagara . Il a été adjugé 195 millions de dollars chez Christie’s le 9 mai 2022, devenant l’œuvre d’art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d’enchères publiques. Un record détenu jusqu’alors par… Les femmes d’Alger (version O) de Pablo Picasso. L’enchère aurait été remportée par le marchand d’art américain Larry Gagosian, mais on ignore s’il agissait pour son compte ou pour celui d’un client.

4. Number 17A, Jackson Pollock (1948) - 200 millions de dollars

En quatrième position, on retrouve une autre toile de Jackson Pollock, réalisée la même année que No. 5 . Ironie de l’histoire, l’artiste ne toucha jamais plus de 10.000 dollars pour l’une de ses œuvres de son vivant. Ce tableau a été vendu par le producteur de cinéma David Geffen à l’homme d’affaires Kenneth Griffin en 2015.

3. Les Joueurs de cartes, Paul Cézanne (1892) - 250 millions de dollars

Paul Cézanne a réalisé cinq versions du tableau, entre 1890 et 1895. Le nombre de personnages, l’ambiance et le décor varient d’une toile à l’autre. Les quatre autres versions sont exposées à la Fondation Courteau de Londres, la Fondation Barnes à Philadelphie, le musée d’Orsay et le Metropolitan Museum de New York. Ce tableau a été cédé en 2011 par les héritiers de l’armateur grec George Embiricos à la famille royale du Qatar.

2. Quand te maries-tu?, Paul Gauguin (1892) - 300 millions de dollars

Cette toile a été peinte par Paul Gauguin lors de son séjour en Polynésie française. Le tableau a fait partie de la collection d’art de l’industriel suisse Rudolf Staechelin. Elle a été acquise par l’émir du Qatar en 2015 pour la coquette somme de 300 millions de dollars . Un chiffre qui donne le vertige quand on sait que la toile a été vendue pour 7 francs à la mort de l’artiste en 1903.

2e ex aequo. Interchange, Willem de Kooning (1955) - 300 millions de dollars

En deuxième position, ex aequo avec le tableau de Paul Gauguin, on retrouve une huile sur toile de 2x1,75m vendue par le producteur de cinéma David Geffen à l’homme d’affaires Kenneth Griffin en même temps que le Number 17A de Jackson Pollock (numéro 4 de ce classement). Une transaction à 500 millions de dollars . Il s’agit du prix le plus élevé jamais payé lors d’une vente privée. Willem de Kooning l’a vendue 4.000 dollars en 1955. Sa valeur a donc été multipliée par 75.000 en 60 ans.

1. Salvatore Mundi, Léonard de Vinci (vers 1500) - 450 millions de dollars

L’œuvre d’art la plus chère jamais vendue est une peinture à l’huile sur bois de noyer de 65x45cm représentant un Christ rédempteur, attribuée à Léonard de Vinci. Cette toile au parcours rocambolesque est au cœur d’une bataille d’experts, certains affirmant qu’elle aurait été exécutée par les assistants du maître italien. Le Salvatore Mundi («Sauveur du monde») n’a jamais été authentifié avec certitude.

Tout commence en 2005, lorsque le tableau est acheté 1.175 dollars par un marchand d’art new-yorkais lors d’une vente aux enchères organisée à La Nouvelle-Orléans. En très mauvais état, il est confié à une restauratrice de renom, collaboratrice du Metropolitan Museum of Art. Celle-ci découvre des détails troublants, et elle finit par être persuadée qu’il s’agit d’une toile du maître de la Renaissance, perdue de vue depuis plusieurs siècles. Le tableau change de propriétaire à au moins deux reprises. En novembre 2017, il est adjugé pour 450 millions de dollars lors d’une vente aux enchères ultra-médiatisée organisée chez Christie’s à New York. L’acquéreur serait le prince saoudien Mohammed ben Salmane. Le tableau n’a jamais reparu depuis 2017.

À lire aussi:

Idée de sortie: Gaudí, une exposition monumentale au musée d’Orsay

Cézanne, Hugo, Delacroix: visitez les maisons de vos artistes préférés

5 musées installés dans des lieux insolites en France

Placer son argent dans une œuvre d’art sans dépenser une fortune