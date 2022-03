Leonardo DiCaprio, Florent Pagny, Gigi Hadid: ces célébrités qui se mobilisent pour l’Ukraine

Dons, collectes de fonds: tour d’horizon des célébrités qui s’engagent. crédit photo : Capture d’écran Instagram @pascalobispo

La guerre en Ukraine a suscité un élan de compassion et de générosité à travers le monde occidental. Messages de solidarité, manifestations de soutien, accueil de réfugiés, participation à des collectes… Les célébrités se joignent à ce mouvement en supervisant des levées de fonds ou en annonçant de généreux dons. Tour d’horizon des personnalités qui s’engagent.

Réfugiés ukrainiens: la solidarité traverse les frontières

“Aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi fière d’être Ukrainienne”, déclare Mila Kunis dans une vidéo postée sur Instagram le 4 mars. Née à Tchernivtsi, l’actrice de Black Swan a vécu en Ukraine jusqu’à l’âge de 7 ans, avant d’émigrer aux États-Unis. Avec Ashton Kutcher, elle a lancé une cagnotte GoFundMe sur laquelle ils ont versé 3 millions de dollars. Le couple espère atteindre 30 millions de dollars (27 millions d’euros). “ Cette collecte de fonds aura un impact immédiat sur les réfugiés et les efforts d’aide humanitaire ”, explique Ashton Kutcher.

Leonardo DiCaprio possède lui aussi des origines ukrainiennes: sa grand-mère maternelle, Helene Indenbirken, décédée en 2008, était originaire d’Odessa. Elle a quitté l’Ukraine pour l’Allemagne en 1917. En hommage à son aïeule dont il était très proche, l’acteur a fait un don de 10 millions de dollars (9,13 millions d’euros).

Blake Lively et son mari Ryan Reynolds se sont engagés dès le début de la guerre en appelant à soutenir l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (ex-Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés). “ En 48 heures, d’innombrables Ukrainiens ont été forcés de fuir leur maison vers les pays voisins. Ils ont besoin de protection. Lorsque vous faites un don, nous le doublerons jusqu’à un million de dollars, créant ainsi le double de soutien ”, a écrit l’acteur hollywoodien sur Twitter. L’objectif a rapidement été atteint.

Le top model Gigi Hadid a décidé de soutenir le peuple ukrainien en reversant l’intégralité des cachets perçus durant la Fashion Week aux victimes du conflit, “ tout en continuant à soutenir ceux qui vivent la même chose en Palestine. Nos yeux et nos cœurs doivent être ouverts à toutes les injustices humaines ”, a-t-elle écrit sur Instagram. Elle a été imitée par sa sœur Bella, qui a déclaré “ Mes revenus de ces Fashion Weeks iront directement à des organisations qui fournissent de l’aide, un refuge et une aide médicale à ceux qui en ont besoin en Ukraine, tout en continuant à soutenir notre peuple palestinien ”.

Le milieu sportif est lui aussi mobilisé. Sur les réseaux sociaux, le tennisman écossais Andy Murray a déclaré “ Plus de 7,5 millions d’enfants sont en danger à cause du conflit en Ukraine, alors je travaille avec @unicef_uk pour aider à distribuer du matériel médical et des kits pédagogiques pour les plus jeunes. Il est vital que l’enseignement continue, c’est pourquoi l’Unicef se mobilise pour permettre aux enfants déplacés de continuer à s’instruire, et soutient la reconstruction des écoles endommagées, ainsi que le remplacement des équipements et du mobilier ”. Le joueur, ambassadeur de la branche britannique de l’Unicef depuis 2016, poursuit: “ Je vais faire don des gains reçus lors de mes tournois d’ici la fin de l’année, mais tout le monde au Royaume-Uni peut soutenir la réponse humanitaire de l’Unicef en faisant un don […]. Les enfants d’Ukraine ont besoin de la paix - maintenant .”

En France, un concert de soutien organisé au profit de la Croix Rouge

De nombreux artistes étaient réunis sur la scène de l’auditorium de la Maison de la Radio et celle du Studio 104 à l’occasion d’une soirée intitulée “Unis pour l’Ukraine”. Le concert spécial de solidarité, retransmis en direct sur France 2, TV5 Monde et France Inter, a rassemblé 2,28 millions de téléspectateurs.

Jane Birkin , Julien Clerc, Zazie, Carla Bruni, Clara Luciani ou encore Eddy de Pretto avaient répondu présents. Le public a été particulièrement ému par la prestation de Florent Pagny, qui a interprété Y’a pas un homme qui soit né pour ça avec son ami Pascal Obispo. Il s’agissait de la première apparition sur scène du chanteur depuis l’annonce de son cancer du poumon. Le concert a permis de récolter 7,8 millions d’euros au profit de la Croix Rouge.

