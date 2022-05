Léna Situations, l’influenceuse française qui s’offre le Met Gala

L’influenceuse Léna Mahfouf, alias Léna Situations, figurait parmi les invités du prestigieux Met Gala. crédit photo : Capture d’écran Instagram @lenamahfouf

Le 2 mai dernier, Léna Mahfouf, alias Léna Situations, a foulé le tapis rouge du très sélect Met Gala, également appelé Met Ball. Présidée par Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, cette soirée de charité est l’un des événements les plus courus de la planète mode. Une consécration pour la jeune influenceuse.

Léna Situations à la conquête des États-Unis

C’est le rêve de toute fashionista: lundi 2 mai, Léna Mahfouf, aka Léna Situations, a participé à son tout premier Met Gala. Un événement que ses 2,2 millions d’abonnés YouTube ont pu suivre en direct sur la plateforme. La jeune femme, qui collabore avec des marques de renom comme Dior , n’a même pas eu à traverser l’Atlantique pour se rendre à New York, puisqu’elle s’est récemment installée à Los Angeles.

“The Gilded Age”: le Met Gala ressuscite l’âge d’or de l’Amérique

Le Met Gala se tient traditionnellement le premier lundi du mois de mai. À chaque édition, son thème. Cette année, les quelque 400 invités étaient conviés à une plongée dans le “Gilded Age”, période de prospérité qui a suivi la guerre de Sécession et au cours de laquelle le pays a connu une croissance économique sans précédent. Progrès de l’industrie, boom des chemins de fer, innovations techniques, apparition des gratte-ciel… et création du magazine Vogue .

La première influenceuse frenchie invitée par Anna Wintour

Léna Mahfouf était vêtue d’une robe brodée de fleurs et agrémentée d’une tournure de la griffe new-yorkaise Markarian, complétée par des escarpins Jimmy Choo recouverts de strass, et un diadème Bulgari . Un look pensé dans les moindres détails: sur son compte Twitter , l’influenceuse a révélé s’être inspirée d’Alice Vanderbilt, membre de l’une des plus célèbres familles américaines, pour ses ongles. Lors d’un bal costumé organisé en 1883, cette dernière avait fait sensation avec une robe brodée de fils d’or et d’argent, ornée de perles, et équipée d’une batterie électrique reliée à une ampoule!

“C’est mon premier et peut-être mon dernier Met Gala, donc j’ai voulu suivre le thème à la lettre”, a confié la jeune femme au micro de Vogue . Le Met Gala est “une belle expérience de mode, l’occasion d’explorer”. Le temps d’une soirée, elle a pu côtoyer des personnalités comme Blake Lively, Kate Moss, Gigi Hadid, mais aussi Hillary Clinton ou Stromae. On l’a vue poser en compagnie de l’actrice Camille Cottin, autre Française figurant parmi les invités. Un rêve devenu réalité pour l’influenceuse aux 3,7 millions de followers sur Instagram , qui avait justement choisi le thème du Met Gala pour sa dernière fête d’anniversaire.

Met Gala: un dîner de charité à 35.000 dollars l’entrée Si le Met Ball est un immense défilé de mode où les tenues les plus glamours côtoient les plus extravagantes, c’est avant tout un gala de charité organisé au profit de l’Institut du costume du Metropolitan Museum of Art (Met). Cette année, le ticket d’entrée s’établissait à 35.000 dollars ( plus de 33.000 euros ), et celui de la table allait de 200.000 à 300.000 dollars ( entre 189.000 et 284.000 euros ). Cette édition a permis de lever 17,4 millions de dollars ( 16,7 millions d’euros ), un record.

