Le marché automobile français dans la tourmente

En raison de la pandémie mondiale, le secteur de l'automobile Français enregistre les pires résultats de son histoire depuis 1975. crédit photo : alexfan32/Shutterstock / alexfan32

La crise de la Covid-19 fait s'effondrer le marché automobile français et étranger. Seules les voitures électriques voient leurs nombres d'immatriculations augmenter en 2020. L'ensemble de l'industrie automobile avance au ralenti et ne devrait pas accélérer en 2021.

Marché automobile: la Covid-19 et ses conséquences

Le marché automobile est l'un des secteurs les plus durement frappé par la crise du coronavirus. Avec la fermeture des concessions et usines automobiles lors du premier confinement du printemps 2020 et en raison l'attentisme des acquéreurs, le secteur automobile affiche fin 2020 des résultats désastreux. Le marché a chuté de 25,5% en 2020 avec un effondrement des livraisons en mars (-72%) et en avril (-88%).

La courte reprise au moment du déconfinement de l'été 2020 n'a pas suffi à relancer le secteur. Ainsi, seuls 1,65 million de voitures neuves ont été mises en circulation en 2020 contre 2,2 millions l'année passée selon le Comité des constructeurs français d'automobiles. Du jamais vu depuis 1975.

Marché automobile: un avenir incertain

Le secteur de l'après-vente est également touché avec une activité mécanique en baisse de 9,5% entre janvier et novembre 2020. Pour la carrosserie, le recul est de 14,3%. Cette série de replis profite au monde de l'occasion. Le site Aramisauto, leader en la matière, annonce avoir vu progresser ses ventes de 7,5% sur les neufs premiers mois de l'année. Le secteur de l'automobile est d'autant plus inquiet qu'avec la poursuite de la crise, l'année 2021 est moins lisible que jamais.

Si le digital et la vente à distance prend une part de plus en plus importante dans le parcours client, le besoin de se rendre en concession pour acheter sa voiture demeure important. Le cabinet IHS Markit anticipe ainsi un marché français toujours en berne, avec 1,8 million immatriculations neuves à la fin de l'année 2021 soit davantage qu'en 2020 mais toujours moins qu'en 2019.

L'électrique sur les chapeaux de roues

Les constructeurs étrangers sont également à la peine. La baisse des immatriculations pour ce segment est de l'ordre de 26,1% en 2020. Fiat-Chrysler accuse le recul le plus important (-41,5%). Chez Volkswagen (Audi, Seat, Skoda...), la baisse est de 28,4%. Seul Toyota fait de la résistance avec un recul de seulement 12,2% grâce notamment à la bonne santé de ses voitures hybrides.

C'est peut-être l'une des bonnes nouvelles de tous ces chiffres: les bons résultats des voitures hybrides et électriques. Les motorisations représentent en 2020 près de 6,7% des immatriculations de nouvelles voitures contre 1,9% auparavant. Elles s'arrogent ainsi 14,8% du marché contre 5,7% l'année en 2019, selon le CCFA. Une vigueur due en grande partie au grand nombre d'aides mises en place par le gouvernement au moment du plan de relance.