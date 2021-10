Le département de l'Orne développe l'avenir pour ses anciens et nouveaux habitants !

Que vous soyez jeune dynamique célibataire, fraîchement en couple, jeunes parents ou jeunes retraités, il y aura toujours une place pour vous dans l'Orne. Telle est la promesse faite par la très dynamique équipe départementale. Non loin de la mer mais aussi proche de Paris et d'autres grandes villes, l'Orne offre un cadre de vie apaisant tout en proposant une vie dynamique. Le Département connaît un développement économique, mise sur le numérique et sur l'avenir. La santé, le cadre de vie, la culture, la formation… sont aussi des axes majeurs pour favoriser la vie des Ornais. Il doit être plaisant d'habiter l'Orne, qui que vous soyez.

Le développement économique

Le département fait tout pour soutenir l'investissement. De nombreuses entreprises se développent dans l'Orne. Lactalis vient de lancer un programme d'une centaine d'embauches dans le département notamment via sa société fromagère de Domfront-en-Poiraie !

Suivant cette dynamique, c'est La Ferté Couture, une entreprise du prêt-à-porter de luxe qui se développe alliant ainsi expansion économique, création d'emplois et transmission du savoir-faire. Leur nouveau bâtiment a été livré en juillet dernier et les équipes s'y installent.

Les groupes Lemoine et Faurecia se développent à Flers tandis que Maximo (entreprise de surgelés) déménage et s'agrandit à Alençon.

Nous avons constaté que l'usine de bouillon déshydraté Ariaké s'agrandit, diversifie sa production et ils embauchent. Le groupe japonais va construire 720 m² de bâtiments et une tour de 22 m de haut. Ce chantier de dix millions d'euros a débuté en juillet 2021.

C'est aussi le secteur de l'ingénierie informatique qui se développe et ouvre un site à l'Aigle et crée 55 emplois d'ici 2 ans avec la société MTB111.

Force est de constater que cela fonctionne, l'Orne mise sur l'avenir et le fait savoir.

Le développement numérique

S'installer dans l'Orne c'est allier la nature à une connexion haut débit, permettant de continuer à développer son activité, à travailler à distance depuis chez soi. Aujourd'hui c'est 35 % de la population qui est reliée à la fibre.

Dans le cadre du plan Très Haut Débit, fin 2023, ce seront environ 170 000 foyers (habitants/entreprises) qui seront raccordés à la fibre. « L'Orne 100% fibrée en 2023 » repose sur une mobilisation historique de partenaires publics et privés : Département de l'Orne, Région Normandie, Etat, Europe, Mission France Très Haut Débit, Groupe Orange et sa filiale Orne Très Haut Débit.

Le département fait sa révolution numérique et mise sur l'avenir

La santé : un enjeu de taille

Les déserts médicaux sont nombreux en France et l'Orne fait tout pour lutter contre ce phénomène, un dynamisme et des idées innovantes (qui ont inspirées d'autres départements) sont à l'œuvre.

Le centre médical StarTech Médecine bénéficie de 300 m2 de locaux dans l'enceinte du Conseil départemental à Alençon au sein duquel se trouvent neuf cabinets médicaux. Par ailleurs, le département a créé des Centres médicaux avec des médecins salariés. Ainsi ce sont 8 médecins qui ont pu faire leur retour auprès des patients. Une initiative départementale saluée par les habitants et qui est copiée par d'autres départements.

L'Orne mise aussi sur la téléconsultation, alliant numérique et santé, le Département a de la ressource. Télépharm développe une offre de téléconsultation de territoire via les pharmacies de proximité avec des médecins du département de l'Orne et des départements limitrophes pour l'accès à certaines spécialités et ainsi assurer une téléconsultation sécurisée et de qualité pour les patients, dans l'Orne de nombreux projets de télémédecine voient le jour, en s'appuyant sur un pôle universitaire de télémédecine au CHU de Caen.

Des initiatives départementales intéressantes qui répondent aux préoccupations des habitants.

Christophe de Balorre, Président du Conseil départemental, nous explique comment il définit son département et ses habitants : « Vous savez que nous aimons à nous définir comme un département d'idées, et je pense que nous n'en manquons pas ; voiture en partage, couverture Départementale par la fibre optique, dispositif pour lutter contre le désert médical, guichet unique, tiers lieux de coworking, recherche de profils qualifiés pour des emplois industriels et de services, développement des offres culturelles, toutes ont donc et aurons de plus en plus ce même but.

Notre département a tout pour lui et sans avoir besoin de se dénaturer ou de perdre son âme car sa nature rurale est une force. Tout pousse dans l'Orne, les projets comme les matières premières alimentaires. La terre de l'Orne donne toutes les solutions ; et oui nous sommes déterminés à ce que l'avenir y pousse mieux qu'ailleurs. »