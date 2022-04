Le chocolat, un marché à 3 milliards d’euros

L’approche de Pâques est l’occasion de se pencher sur le marché du chocolat. crédit photo : No credit

Pâques représente l’un des temps forts de l’année pour le secteur de chocolat. Combien en mangeons-nous? Est-ce qu’il se vend plus d’œufs ou de poules en chocolat? Quel budget consacrons-nous aux chocolats de Pâques? Coup de projecteur sur ce marché qui en fait fondre plus d’un.

Le business du chocolat

En 2020, le marché du chocolat a généré un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros dans l’Hexagone. Selon le Syndicat du chocolat, 70% des achats sont réalisés en grande surface. Les 30% restants sont commercialisés par les détaillants, kiosques, boulangeries et autres commerces de proximité. Les tablettes de chocolat représentent 38% de part de marché en volume, devant les pâtes à tartiner (24,5%), les barres chocolatées (14,7%), les confiseries (13,7%) et le cacao en poudre (11,6%).

7,31 kilos de chocolat par an et par personne

Les Français mangent 7,31 kilos de chocolat chaque année, soit 20 grammes par jour. Les plus grands mangeurs de chocolat sont les Allemands (11,1 kilos), devant les Suisses (9,7 kilos) et les Estoniens (8,8 kilos). La moyenne européenne est de 5 kilos par an et par personne.

83% des Français consomment du chocolat au moins une fois par semaine, sous quelque forme que ce soit. Contrairement à nos voisins européens, nous avons une nette préférence pour le chocolat noir. Les hommes sont amateurs de chocolat noir, tandis que les femmes fondent davantage pour le chocolat au lait.

4 millions de tonnes de cacao produits chaque année

La production mondiale de cacao s’établit à 4 millions de tonnes par an. Le principal producteur est la Côte d’Ivoire (43%), suivi du Ghana (19%), puis de l’Indonésie, l’Équateur, le Cameroun, le Nigéria et le Brésil.

Le secteur du chocolat compte une centaine d’entreprises en France , dont 90% de PME (petites et moyennes entreprises). Il emploie plus de 30.000 personnes, dont la moitié en production. La France exporte près des deux tiers de sa production (62%), principalement vers l’Union européenne (81%).

Pâques, un temps fort pour les chocolatiers

Les ventes de chocolats sont marquées par deux temps forts: Noël ( 665 millions d’euros de chiffre d’affaires) et Pâques ( 205 millions d’euros ). D’après le Syndicat du chocolat, 14.748 tonnes sont vendues à Pâques chaque année. Les Français achètent en moyenne 1,041 kilo de chocolat, et le panier moyen s’élève à 19,31 euros (contre 13,40 euros à Noël ).

En 2018, 58% des ventes en volume de chocolats de Pâques ont été réalisées en hypermarché, 37% en supermarché et 5% dans les magasins de proximité. 52,3% des produits sont vendus pendant la semaine de Pâques.

Trois segments se partagent 75% des ventes en volume (65% en valeur)

- Les moulages: 4.542 tonnes, soit un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros .

- Les petits œufs: 3.451 tonnes ( 53,4 millions d’euros de chiffre d’affaires).

- Les confiseries: 2.825 tonnes ( 51 millions d’euros de chiffre d’affaires).

