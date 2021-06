La Samaritaine va rouvrir ses portes le 23 juin

Le 23 juin prochain, un projet très attendu, la Samaritaine version 2021 se découvre enfin! crédit photo : Shutterstock

Après 16 ans de fermeture, et bien des péripéties, La Samaritaine va enfin rouvrir ses portes. Un palace, des restaurants, des boutiques à la pointe de la mode, une piscine, et une vue imprenable sur la Seine, voici ce qui vous attend dans ce nouveau temple parisien.

Un chantier semé d'embûches

La Samaritaine a fermé ses portes en 2005 pour des raisons de sécurité liées à la vétusté du bâtiment. Les travaux étaient censés durer 6 ans, mais il a fallu attendre 10 ans pour que le groupe LVMH, l'actionnaire majoritaire depuis 2001, obtienne le permis de construire indispensable à la rénovation.

Entre 2012 et 2015, les travaux ont été suspendus suite à des recours d'associations de sauvegarde du patrimoine. Elles s'opposaient de toute leur force au projet de construction d'une façade tout en verre, du côté de la rue de Rivoli. En 2019, Jean-Jacques Guiony directeur financier chez LVMH et PDG de La Samaritaine résumait ainsi la situation: «Il a fallu cinq ans pour convaincre la mairie de Paris, cinq ans pour obtenir le permis, et cinq ans de travaux colossaux. On ne pensait pas que ça durerait quinze ans, mais ça en valait la peine». C'était sans compter sur la crise sanitaire qui allait encore retarder l'ouverture. Tout d'abord annoncé le 19 juin, puis reculé au 23 juin, la Samaritaine, le temple Art Déco, va donc enfin rouvrir après 16 ans de travaux et 750 millions d'euros d'investissement pour le groupe LVMH.

Un concept-store à la pointe de la mode

Le 23 juin, c'est donc 20.000 mètres carrés (contre 30.000 mètres carrés à la fermeture) qui s'offrent aux amoureux de la mode, de la gastronomie et de l'art de vivre. À la Samaritaine-Paris-Pont-Neuf, 600 marques attendent les shopping-addict. Ils y trouveront les traditionnelles marques de luxe mais aussi des exclusivités de jeunes créateurs à la pointe de la mode.

Quant à ceux qui ont toujours une longueur d'avance, ils passeront des heures dans le concept-store de 200 mètres carrés. Toutefois, la Samaritaine version 2021, c'est aussi le plus grand espace beauté que l'on puisse trouver dans la capitale. Tous les produits y seront proposés, des plus traditionnels aux plus rares. Et puisqu'il n'y a pas d'espace beauté sans SPA, chacun et chacune pourra aller s'y faire chouchouter. Les plus favorisés auront accès à l'espace VIP reconstituant sur 300 mètres carrés un appartement parisien comme il en existe dans les rêves de Kim Kardashian. Le cinquième étage sera le nouveau temple de la gastronomie parisienne. Restaurants, cafés, salon de thé, plus de 10 lieux dédiés à la gastronomie française attendent les gourmands de tous les pays.

Un hôtel cinq étoiles en bord de Seine

Le Cheval Blanc est un des hôtels les plus attendus par les riches touristes qui rêvent de revenir à Paris. Soixante-douze chambres au confort palace, une terrasse panoramique avec une vue qui s'étend de la Tour Eiffel à Montmartre, un restaurant tenu par le chef Arnaud Donckele et le pâtissier Maxime Frédéric... de quoi passer un séjour inoubliable.

Le palace appartient au groupe Cheval Blanc (détenu par LVMH), connu pour son palace à Courchevel, son hôtel de luxe à St Tropez et à St Barth. Le célèbre architecte Peter Marino s'est chargé de la décoration et a souhaité faire entrer la lumière grâce à des meubles aux tonalités minérales écrues. Une des 46 suites devrait mesurer 1.000 mètres carrés et être dotée d'une piscine personnelle. L'hôtel offre une piscine de 30 mètres de long et une salle de fitness. Pour passer une nuit dans la plus modeste chambre de 45 mètres carrés, il faut compter 1.150 euros. C'est le ticket d'entrée pour s'offrir une vue inoubliable sur la Seine et la Dame de Fer!

L'histoire de La Samaritaine

L'histoire de La Samaritaine a modestement commencé en 1870. À l'origine, Ernest Cognacq et son épouse, Marie-Louise Jaÿ, montent leur commerce rue du Pont-Neuf et lui donnent le nom d'une fontaine présente depuis Henri IV sur l'une des arches du pont voisin. Les deux époux inventent un nouveau concept: leurs produits ont un prix unique, le magasin est organisé en rayons, les clients peuvent essayer les produits avant de les acheter. Cette formule fait fureur et la Samaritaine s'agrandit rapidement et finit par occuper 4 magasins voisins qui s'étendent entre le quai du Louvre et la rue de Rivoli. La construction du nouveau magasin s'étend sur près de 50 ans et est confié à l'architecte à la mode, Frantz Jourdain. Ce dernier construit un véritable trésor architectural de l'Art Nouveau. Il utilise un mélange de métal et de dalles en verre qui procure une luminosité exceptionnelle à une époque où l'électricité n'est pas répandue. En 1926, on superpose à la façade en pierre de taille une façade en fer qui rend le bâtiment si caractéristique. Le Groupe LVMH respectueux de cette architecture remarquable a confié la nouvelle rénovation à une agence d'architecture japonaise, Sanaa. C'est donc cette transformation que l'on découvrira à partir du 23 juin prochain.

