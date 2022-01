Keanu Reeves: la star de Matrix en 5 chiffres clés

Retour sur la personnalité du héros de Matrix crédit photo : Capture d'écran Instagram

De sa fortune personnelle aux multiples dons qu’il fait à des associations, Keanu Reeves est probablement l’un des acteurs les plus célèbres et les plus atypiques d’Hollywood. Une icône de la pop culture qui s’est installée dans les esprits depuis les années 1990 et que la planète entière à découverte avec la saga Matrix. Le 4ème épisode est actuellement au cinéma.

1991

C’est l’année où l’acteur se fait connaître du grand public à travers un buddy movie devenu culte: Point Break. Keanu Reeves y incarne un agent du FBI chargé d’infiltrer un groupe de surfeurs soupçonnés de commettre de multiples braquages à Los Angeles. L’acteur donne la réplique à une autre icône des années 1990, Patrick Swayze. Le film associe astucieusement amitié virile et sports extrêmes et devient une référence de la pop culture. De Brice de Nice à Fast and Furious, on ne compte plus les films qui multiplient les clins d’œil à Point Break. Réalisé par Kathryn Bigelow, c’est un véritable succès commercial avec un box-office mondial de plus de 83 millions de dollars. Si Keanu Reeves crève l’écran, il n’était pas pressenti pour incarner le rôle-titre. Au départ, les noms de Matthew Broderick, Johnny Depp, Val Kilmer et Charlie Sheen ont été avancés.

4

C’est le nombre de films que compte la série Matrix. Si Keanu s’est fait connaître avec Point Break, il explose avec la saga Matrix, réalisée par Lana et Lilly Wachowski. Les films, qui retracent le parcours de Néo à l’intérieur de la matrice, sont un carton mondial avec 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office. On y découvre un Keanu Reeves expert en arts martiaux au sommet de son art. Coaché par le chorégraphe Woo-Ping Yuen, il s‘entraîne pendant des mois avant le tournage pour pouvoir réaliser le maximum de cascade lui-même. L’acteur prendra d’ailleurs de nombreux risques et subit de multiples blessures.

2005

C’est la consécration. Keanu Reeves obtient son étoile sur le walk of fame d’Hollywood boulevard. Créé en 1958, ce trottoir du quartier d’Hollywood à Los Angeles rend hommage aux acteurs et actrices qui ont marqué leur art. En 2019 on comptait 2.621 étoiles. Le site attire chaque année près de 10 millions de visiteurs. Des curieux à la recherche du nom de leur star favorite, gravée à jamais sur ces dalles carrées de 80 centimètres fabriquées en granito.

360 millions

C’est la valeur de Keanu Reeves selon le magazine Forbes faisant, en 2019, de l’acteur l’un des comédiens les mieux payés au monde. La saga Matrix et celle de John Wick ont largement contribué à enrichir l’acteur canadien pourtant connu pour ne jamais afficher sa fortune. Loin d’être bling-bling, Keanu Reeves est extrêmement discret sur sa vie personnelle et son train de vie.

90%

C’est la décote sur son salaire que l’acteur aurait accepté pour que la production puisse engager Gene Hackman dans le film Les Remplaçants. Car si Keanu est l’une des stars les mieux payées d’Hollywood, c’est également l’une des célébrités les plus généreuses du show-business. Il aurait ainsi reversé entre 35 et 90 millions de dollars de son salaire pour financer les effets spéciaux et les costumes du premier Matrix. Certains journaux américains affirment même qu’il aurait offert des motos Harley-Davidson aux acteurs et actrices principaux du film. Un membre de l’équipe technique de Matrix aurait même profité d’une belle prime remise par l’acteur «himself». Keanu Reeves prend toujours le métro et à la réputation de donner régulièrement beaucoup d’argent à des associations humanitaires sans en faire la publicité.

Le succès de Matrix en 5 chiffres clés Avec un box-office de plus de 1,6 milliard de dollars, la saga Matrix fait partie des plus grands succès hollywoodien de l’histoire de l’industrie. Le premier épisode de la saga demeure à ce jour celui qui a rapporté le plus avec plus de 466 millions de dollars de recettes pour un coût estimé à 63 millions de dollars et décroche 4 Oscars . Le succès est tel qu’une bonne partie de l’aventure et de l’histoire se poursuit sur jeu vidéo avec 3 jeux censés apporter de nouveaux éléments à l’histoire originale.

