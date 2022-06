Jubilé de platine: les Britanniques ont dépensé 330 millions en 4 jours

Les Britanniques ont célébré le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. crédit photo : Capture d’écran Instagram @platinumnews2022

Les Britanniques se sont réunis en nombre du 2 au 5 juin 2022 pour célébrer le jubilé de platine, qui marque les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Près de 12 millions de personnes étaient attendues à Londres. Un moment historique pour le pays, et une aubaine pour les hôtels, restaurants et vendeurs de produits dérivés. Retour en chiffres sur ces quatre jours de fête.

Le jubilé, un événement majeur pour l’économie outre-Manche

Le peuple britannique et des dizaines de milliers de touristes étrangers étaient réunis à Londres la semaine dernière pour fêter les 70 ans de l’accession au trône d’Elizabeth II. Cette célébration était très attendue par le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, après deux ans de crise sanitaire. Selon le Center for Retail Research, les Britanniques auraient dépensé aux alentours de 281 millions de livres , ou 356 millions de dollars ( 330 millions d’euros ) en souvenirs, et 140 millions d’euros pour les festivités. Un chiffre qui pourrait s’avérer plus élevé encore, compte tenu du poids de la vente en ligne.

1 milliard de téléspectateurs étaient attendus devant leur poste pour la parade finale, et 200.000 événements locaux se sont tenus à travers le Royaume-Uni: fêtes de quartier, pique-niques , projections… De quoi faire le bonheur des chaînes de supermarché. L’une d’entre elles, Co-Op, anticipait des ventes 25% plus élevées que la normale. L’Association britannique des bières et des pubs tablait de son côté sur la vente de 90 millions de pintes de bière, soit 123 millions d’euros de recettes supplémentaires par rapport à un week-end classique.

5,3 millions de Britanniques ont fait le pont. Selon l’agence de promotion du tourisme Visit Britain, ce week-end prolongé a représenté un coup de pouce de 1,4 milliard d’euros à l’économie nationale. Un sondage mené auprès de quatre organisations professionnelles la semaine précédente évaluait même l’impact du jubilé à plus de 2 milliards de livres ( 2,35 milliards d’euros ) pour le secteur de l’hôtellerie, tablant sur un chiffre d’affaires supérieur de 400 millions de livres ( 470 millions d’euros ) par rapport à la normale pour les pubs, bars et restaurants.

Les souvenirs royaux, un juteux business

Selon le cabinet Center for Retail Research, les Britanniques auraient dépensé plus de 330 millions d’euros en produits dérivés à l’occasion du jubilé de platine. Ce montant est bien supérieur à celui du jubilé de diamant, dix ans en plus tôt: en 2012, les souvenirs royaux avaient rapporté aux alentours de 240 millions d’euros , dont 145 millions rien qu’à Londres. Cette inflation s’explique en grande partie par l’essor de la vente en ligne.

Toutes les boutiques spécialisées avaient fait le plein de ces objets commémoratifs dont les Anglais raffolent, des traditionnels magnets, tasses et boîtes à thé aux laisses pour chien, balles de golf, housses de couette et autres pyjamas. Il faut dire que l’enjeu est colossal: le jubilé pourrait représenter 20 à 30% de leur chiffre d’affaires annuel.

En temps normal, la vente des objets royaux rapporte 20 millions d’euros par an. Si la famille royale ne perçoit aucun revenu associé à ces ventes, les Windsor possèdent toutefois un réseau de boutiques, Halcyon Days, qui vendent des produits fabriqués par des artisans britanniques liés à la couronne. Il s’agit notamment de vaisselle en porcelaine de Stoke-on-Trent, la plus raffinée du pays. On est loin des objets made in China : comptez 410 euros pour une théière, et 170 euros pour une assiette.

La maison royale a également lancé sa boutique en ligne ( www.royalcollectionshop.co.uk ). On y trouve, là aussi, des produits haut de gamme, mais également des objets accessibles pour les petits budgets: mug ( 30 euros ), totebag ( 11 euros ), boîte de biscuits ( 18 euros ), cuillère en bois ( 6 euros ) ou le traditionnel teddy bear ( 23 euros ). Le site est resté inaccessible pendant plusieurs heures face à une “demande sans précédent”. Des ventes dont le chiffre d’affaires est gardé secret…

Les marques s’emparent du jubilé d’Elizabeth II

Si ce business commémoratif profite essentiellement aux boutiques spécialisées, les marques ont elles aussi tenté d’obtenir leur part du gâteau en multipliant les lancements de produits à l’occasion du jubilé de platine.

L’horloger Swatch a ainsi lancé une série limitée de sa montre Gent, baptisée “How Majectic”. On y voit la reine accompagnée de l’un de ses fidèles corgis. Particularité du modèle: la tenue de la monarque change de couleur au fil des heures. Prix de vente: 100 euros .

Le 20 avril 2022, Mattel a dévoilé une poupée Barbie à l’effigie de la reine Elizabeth II. Vêtue d’une robe ivoire et de son écharpe bleue, et coiffée d’une tiare, elle a été imaginée par le designer Robert Best, et fait partie de la collection Signature. Vendue au prix de 70 euros dans 16 pays dont la France (où seulement 600 exemplaires étaient disponibles), elle se négocie d’ores-et-déjà aux alentours de 500 euros sur les sites de revente.

Parmi les autres clins d’œil, la chaîne de restauration Subway a dévoilé un sandwich de 7 mètres de long (chaque mètre représentant une décennie de règne royal). La marque de condiments Heinz a profité du jubilé de platine pour renommer deux de ses sauces. La sauce brune HP devient HM, hommage à “Her Majesty”, et la Salad Cream se transforme en “Salad Queen”. Enfin, la marque de chips Tyrells a sorti une édition spéciale “Jubilee” aux couleurs de l’Union Jack.

