Influenceur: quand le rêve tourne au cauchemar

La vie de rêve des influenceurs peut parfois tourner au cauchemar crédit photo : Shutterstock

Popularité, followers par milliers voire par millions, revenus mirobolants, cadeaux... le quotidien d'influenceur en fait rêver plus d'un. Ce rêve peut toutefois tourner au cauchemar. Car derrière les apparences se cache parfois une grande détresse psychologique face à la toxicité des réseaux sociaux et la perte de repères. Plongée dans l'envers du décor.

Une frontière floue entre vie privée et vie professionnelle

L'influenceur se met en scène, il partage avec ses followers ses coups de cœur, son quotidien, parfois jusqu'à ses moindres faits et gestes. Son objectif: créer, faire grandir et interagir avec sa communauté en répondant aux commentaires ou en suscitant des réactions pour gagner en popularité. Ces interactions exigent réactivité et ultra-disponibilité. L'influenceur n'a pas d'horaires car son travail ne s'arrête jamais vraiment. Face aux sollicitations permanentes, la ligne entre vie privée et vie professionnelle s'estompe, entraînant une perte de repères. Paradoxalement, ce métier de connexion peut générer isolement et solitude.

En juin 2021, le Youtuber David Lafarge revient sur sa descente aux enfers dans une interview. Il révèle notamment qu'un membre de sa famille lui a volé «une énorme somme» d'argent et il y parle du harcèlement subi à cause de sa prise de poids.

La toxicité des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram, sont aujourd'hui pointés du doigt pour les risques qu'ils représentent pour la santé mentale de leurs utilisateurs. Il est de plus en plus fréquent de voir un influenceur ou une célébrité clôturer l'un de ses comptes, que ce soit temporairement ou définitivement. La tyrannie du like, ce désir permanent de validation par la communauté, cristallise bon nombre de critiques. Recevoir suffisamment de «likes» nous valide aux yeux de la tribu. Nous nous sentons inclus, acceptés. À l'inverse, l'absence de likes est vécue comme un rejet, nous conduisant à questionner notre valeur. En plus des likes, les influenceurs digitaux doivent gérer les commentaires, entre adoration et détestation, compliments et critiques, voire insultes et malveillance.

Instagram, un miroir aux alouettes?

Des photos retouchées, parfois de faux montages: la recherche permanente de la perfection et l'obligation de montrer sans arrêt le côté positif de sa vie tout en masquant le reste peuvent être difficiles à vivre pour les influenceurs. Certains ressentent mal être, angoisse et perte de sens face à ce qui est parfois vécu comme un mensonge permanent. À cela peut s'ajouter une remise en question de sa valeur et de son identité: les likes récompensent des photos, pas forcément des accomplissements, et l'influenceur est apprécié pour l'image qu'il renvoie, et non pour sa véritable personnalité.

Influenceur, un métier plus dur qu'il n'y paraît? Face à la toxicité des réseaux sociaux, il est essentiel pour ces spécialistes du digital de s'accorder de vrais moments de déconnexion et d'être capables de prendre du recul face aux éventuels commentaires malveillants. Il faut également qu'ils ne perdent pas de vue qui ils sont réellement au-delà des followers.

À lire aussi:

De policière à Youtubeuse star, l'incroyable parcours de Natoo

Tout savoir sur Clubhouse, le nouveau réseau social qui fait le buzz

Enchères: l'œuvre numérique de Beeple vendue près de 70 millions de dollars

Signal ou Telegram: des alternatives à WhatsApp disponibles et gratuites