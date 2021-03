HBO Max, Netflix, Disney+... les stratégies des plateformes pour 2021

Les leaders de la Svod viennent de dévoiler les grands axes de leur stratégie numérique pour l'année 2021. crédit photo : Shutterstock

La crise sanitaire actuelle contraint les salles de cinéma du monde entier à fermer leurs portes. Cela renforce l'emprise des plateformes de SVoD. En effet elles préparent déjà leurs stratégies pour les années à venir. Des blockbusters et autres licences connues du grand public devraient ainsi sortir directement sur ces sites en 2021.

Netflix: des investissements records

Le leader de la SVoD mondiale décide de sortir les muscles. Netflix vient d'atteindre les 200 millions d'abonnés payants dans le monde à l'issue de l'année 2020 et ne compte pas rester sur ses acquis. La concurrence est féroce. En effet depuis son lancement Disney+ comptabilise déjà 80 millions d'abonnés dans le monde.

Netflix compte ainsi en mettre pleins les yeux à ses fidèles en 2021 avec le lancement de 71 films originaux produits par la plateforme, soit plus d'un nouveau film par semaine. Ces productions réuniront les plus grands acteurs du moment, de Jennifer Lawrence à Meryl Streep en passant par Leonardo DiCaprio.

Côté séries, Netflix pourra s'appuyer sur la suite de certains de ses programmes phares comme la saison 4 de Stranger Things, la saison 5 de La Casa de Papel, la saison 3 de You ou encore la saison 2 de The Witcher. Voilà de quoi rendre encore davantage de spectateurs accros à la plateforme en attendant peut-être le retour dans les salles obscures.

Disney+: un challenger de poids

La stratégie de Disney+ devrait être la même que celle de 2020: s'appuyer sur ses licences à succès et les développer. La force de la firme de Mickey repose sur ses grandes marques. Les productions Disney, les films Pixar, l'univers Star Wars avec Lucasfilm ou encore du monde merveilleux des Marvel. 9 séries supplémentaires sont ainsi en cours de développement autour de Star Wars dont, la plus attendue, une série consacrée aux personnages d'Obi-Wan Kenobi et d'Ashoka. 10 séries et 10 films estampillés Marvel inonderont la plateforme au cours des trois années à venir ainsi qu'un nouvel Indiana Jones, prévu pour 2022. De quoi ravir les fans de grands spectacles d'autant plus que la firme de Mickey conserve une stratégie très agressive sur les prix. A seulement 6,99 euros par mois, la plateforme est l'une des moins chères du marché.

HBO max: la star que l'on attend

Lancée le 21 mai aux Etats-Unis, HBO Max entretient toujours le flou quant à son arrivée prochaine en France. Si l'année 2021 est évoquée, les spécialistes ignorent toujours si les Français auront accès au site en début ou en fin d'année. Le groupe américain est sous contrat jusqu'en 2021 avec OCS qui, jusqu'à présent, diffuse la plupart des films et séries produits par HBO. Tous s'interrogent sur la décision à venir de la plateforme quant à la nature de ce contrat. Va-t-elle le renouveler et se lancer en collaboration avec OCS ou tout simplement vider le catalogue de la plateforme créée par Orange pour lancer la sienne? Les fans attendent avec impatience HBO Max. La firme est synonyme de production de séries de grande qualité: Les Sopranos, Six Feet Under ou encore de Games of Thrones. Côté les films, HBO Max va frapper fort outre-Atlantique avec la sortie de Matrix 4 et de Dune, directement sur sa plateforme en 2021. D'autres grandes licences, dont les premières bandes-annonces ont été dévoilées comme Mortal Kombat, Godzilla vs Kong ou encore la suite de The Suicide Squad, sont en cours de développement. Un catalogue premium, pour un prix tout aussi élevé. Aux Etats-Unis, l'abonnement à HBO Max est de 14,99 dollars soit 13 euros. Cela fait de la plateforme l'une des plus chères du marché.