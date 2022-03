Guerre en Ukraine: les influenceurs rattrapés par le conflit

Depuis le 14 mars 2022, le réseau social Instagram est interdit en Russie. crédit photo : Getty Images

Les réseaux sociaux américains les plus utilisés comme Facebook, Instagram et Twitter sont désormais interdits en Russie. Le Kremlin tente de convaincre la population de recourir à des réseaux sociaux alternatifs à la sauce russe, comme Vkontakte et bientôt Russogram. Mais les influenceurs, nombreux en Russie à plébisciter Instagram, résistent et installent en masse des VPN pour poursuivre leur activité.

La fin des réseaux sociaux en Russie

Après Facebook et Twitter , c’est au tour d’ Instagram de disparaître du sol russe. Depuis le lundi 14 mars 2022, le réseau social de partage d’images est interdit en Russie. Cette décision vient après l’interdiction sur le sol russe de Facebook et Twitter, au grand dam des influenceurs. Le couperet est violent pour ce pays où l’on estime à 80 millions le nombre d’utilisateurs d’Instagram sur 144 millions d’habitants.

Si Facebook a toujours été concurrencé par son homologue Russe, Vkontakte, et n’a jamais réussi à prendre racine, Instagram faisait les beaux jours d’un grand nombre d’influenceurs. Ces derniers, désespérés, n’ont pas hésité à manifester tantôt leur tristesse, tantôt leur opposition à cette décision qu’ils estiment injuste. Olga Bouzova, avec ses 23 millions d’abonnés, a exprimé en larmes sa réaction sur son compte avant qu’il ne soit coupé: “Ce n’est pas seulement un travail, ça fait partie de moi. J’ai l’impression qu’une grande partie de mon cœur et de ma vie m’a été enlevée.” Quant à l’animateur télé, Ivan Urgant, suivi par 10 millions de personnes, il avait eu le temps de poster sur fond noir un ultime message: “Peur et douleur. Non à la guerre.”

Russogram, le clone russe d’Instagram

Instagram en Russie est plus qu’un simple réseau social. Les influenceurs russes sont nombreux et génèrent un chiffre d’affaires de près de 100 millions de dollars annuels en publicités. Outre les personnalités et autres conseillers mode ou beauté, de nombreuses entreprises recourent au réseau social pour se faire connaître.

Seule solution pour ces derniers: installer dès le 28 mars 2022 Russogram, la copie quasi parfaite d’Instagram à la sauce russe. Le Kremlin a annoncé la création de ce clone pour tenter de pallier la disparition du réseau social américain. Cette stratégie ne date pas d’hier en Russie. Le pays possède déjà une copie de Facebook avec Vkontakte, de TikTok avec Yappy et de Youtube avec RuTube. Des réseaux sociaux où la modération et le filtrage des contenus sont suivis de près par les autorités russes.

Des VPN pour contourner la censure

Pour contrer la censure, de nombreux Russes décident d’installer des VPN sur leur téléphone portable. Ces logiciels permettent de masquer l’adresse Internet d’un usager et sa localisation dans le monde en se connectant à un serveur informatique hors du territoire russe. Le site TopVPN affirme même que la demande pour ces logiciels aurait progressé de 2.000% depuis l’invasion de l’Ukraine.

Si l’usage d’un VPN est légal en Russie, la consommation d’un contenu bloqué est considérée comme un acte illégal. Les Russes sont prévenus et l’agence de régulation des télécoms tente de restreindre l’accès aux sites permettant de télécharger des VPN assez efficaces pour contourner la censure.

