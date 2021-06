Fête des pères: 10 idées cadeaux éco-responsables

La Fête des pères, c'est le 20 juin. crédit photo : Shutterstock

La Fête des pères approche. Comme chaque année, c'est un vrai casse-tête pour trouver LE cadeau. Une cravate ? Il en a des dizaines. Un livre ? Il n'a pas fini celui que vous lui avez offert à Noël. Et si on faisait plaisir à nos papas tout en faisant du bien à la planète ? Retrouvez nos idées cadeaux pour faire rimer « père » avec « vert ».

Une gourde

En plus d'être pratique et écologique, la gourde est désormais design! Choisissez un modèle isotherme, et votre papa pourra garder son café au chaud ou s'hydrater tout au long de la journée.

Un chargeur solaire portable

Compact, simple d'utilisation, le chargeur solaire est le cadeau idéal pour un papa baroudeur (mais pas seulement!) Plus besoin de prise électrique pour recharger téléphone ou appareil photo.

Un potager d'intérieur

Votre papa a la main verte mais pas de jardin? Offrez-lui un potager nomade qu'il pourra installer dans sa cuisine pour faire pousser des aromates par exemple.

Des vêtements fabriqués à partir de fibres recyclées

L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes de la planète. Pour des papas coquets ET écolos, misez sur des vêtements créés à partir de fibres textiles ou de bouteilles plastiques recyclées. Chaussettes, tee-shirt, pull ou bien k-way, à vous de décider!

Un arbre

Un arbre? Mais oui! Ce cadeau symbolique, écologique et durable marquera à coup sûr les esprits. Offrir un arbre comme le proposent l'ONG Reforest'Action ou la start-up Ecotree, c'est non seulement gâter votre papa, mais aussi la planète!

Un panier de pique-nique

Ah les pique-niques, le grand air, la communion avec la nature... et les déchets. Un panier de pique-nique, c'est la garantie de moments conviviaux en famille ou entre amis tout en respectant l'environnement. Assiettes, couverts, verres et même pailles, vive les accessoires réutilisables!

Un coffret de rasage zéro déchet

Blaireau, savon de rasage bio, rasoir réutilisable... aidez votre père à franchir le cap en lui offrant les accessoires indispensables pour mettre en place une routine respectueuse de l'environnement.

Un barbecue jetable biodégradable

Un barbecue nomade que vous pouvez transporter partout et qui ne génère aucun déchet? C'est l'innovation mise au point par les Danois de CasusGrill. Charbon, pierre de lave, bambou et carton FSC, tous les matériaux peuvent être recyclés ou brûlés une fois la pause gourmande terminée.

Un lombricomposteur

Les déchets organiques représentent environ 30% de nos poubelles. Parce que nous n'avons pas tous la chance d'avoir un jardin, il existe des lombricomposteurs compacts et garantis sans odeur à poser sur son balcon, dans sa cave ou même dans sa cuisine pour transformer ses épluchures en un engrais naturel.

Une expérience en pleine nature

Baptême de parapente ou de char à voile, séance d'observation des étoiles, nuit dans une cabane... Cette année pour la Fête des pères, offrez des souvenirs plutôt que des objets!

